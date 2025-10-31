Dit weekend wordt het schaatsseizoen officieus afgetrapt: de NK afstanden worden in Thialf gehouden. Jutta Leerdam aast op de titels bij de kortere afstanden. Daarbij krijgt ze op allerlei manieren steun van haar verloofde Jake Paul.

Het is 'raceweek', oftewel de week waarin Leerdam weer wedstrijden gaat schaatsen. In maart 2025 werden de WK afstanden verreden en nu, dik zeven maanden later, staat pas de volgende grote afspraak te wachten. In de tussentijd hebben de schaatsers uiteraard getraind, zowel op het ijs als in het krachthonk en op de fiets.

Jake Paul

Jake Paul, de boksende verloofde van Leerdam, weet uiteraard ook dat zijn vriendin weer aan de bak moet. Hij was onlangs in Nederland, waar hij onder meer opdook in een boksschool te Heerenveen. In november heeft Paul een boksgevecht tegen Gervonta Davis.

Hij heeft Leerdam letterlijk opgefleurd met een mooie bos bloemen. "Race week flowers", zo noemt Leerdam het boeket op TikTok. Ze is er blij mee, zo blijkt uit haar dansje. "Uggh", schrijft ze ook nog, als kreet van enthousiasme.

Hyperfocus

Leerdam heeft grote plannen voor de NK afstanden, waarop ze uitkomt op de 500 en 1000 meter. Toen journalisten van de krant De Telegraaf een training bezochten in Thialf, had ze weinig zin in een gesprek. "Ik zit nu zo in een focus. Dus vraag me straks, als het seizoen na dit weekend echt is begonnen, maar hoe het met me gaat. Nu liever niet", zei de regerend Europees sprintkampioene.

Bloemen

Al vaker heeft Paul een enorm boeket met zich meegenomen of laten bezorgen. Het is een van zijn favoriete manieren om warmte tonen. Ook Leerdams moeder Monique werd al eens verrast door een flinke ruiker. Met moederdag 2025 liet hij een imposant boeket bezorgen. Leerdam was jaloers, want haar eigen bestelling stelde ietwat teleur, schreef ze toen.

