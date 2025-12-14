Het gevecht tussen Anthony Joshua en Jake Paul zorgt in aanloop naar 19 december voor steeds meer reacties in de bokswereld. Jake Paul straalt vertrouwen uit en zet zichzelf nadrukkelijk in de etalage, maar niet iedereen deelt zijn optimisme. Een oud-wereldkampioen is glashelder in zijn boodschap aan Joshua.

Op 19 december staan Joshua en Paul tegenover elkaar in Miami, in een gevecht dat wereldwijd via Netflix wordt uitgezonden. De tweevoudig wereldkampioen zwaargewicht neemt het op tegen de Amerikaanse YouTuber die zich de afgelopen jaren heeft ontpopt tot profbokser. De aankondiging zorgde direct voor discussie over het verschil in ervaring, gewicht en niveau.

'Hij moet hem martelen'

Voormalig wereldkampioen Johnny Nelson liet er geen twijfel over bestaan hoe hij naar het duel kijkt. Volgens de Brit moet Joshua geen snelle knock-out nastreven, maar juist de controle nemen en Paul laten voelen wat boksen op het hoogste niveau inhoudt. "Hij moet hem martelen", stelde Nelson. In zijn ogen moet Joshua Paul stap voor stap de harde realiteit van de sport bijbrengen.

Nelson waarschuwt daarbij voor onderschatting. Joshua oogt ontspannen richting het gevecht, maar juist dat kan gevaarlijk zijn. De oud-wereldkampioen verwijst naar eerdere misstappen uit Joshua’s carrière en benadrukt dat volledige focus noodzakelijk is tegen een tegenstander die niets te verliezen heeft.

Veel op het spel voor beide vechters

Voor Joshua staat er meer op het spel dan alleen prestige. De 36-jarige Brit komt van een pijnlijke nederlaag via een knock-out tegen Daniel Dubois en wil laten zien dat hij nog altijd thuishoort aan de top van het zwaargewicht. Een misstap tegen Paul zou zijn status verder onder druk zetten.

Paul zelf laat zich intussen niet uit het veld slaan door de kritiek. De Amerikaan, die is verloofd met de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, straalt vertrouwen uit, beloonde zichzelf onlangs met een peperdure Ferrari en stelde dat een overwinning op Joshua alle twijfels over zijn boksambities zou wegnemen. Paul ziet het duel als dé stap richting erkenning in de bokswereld.

'De laatste bel haalt hij niet'

Joshua liet echter al weten weinig boodschap te hebben aan dat zelfvertrouwen. Volgens hem zal het gevecht de laatste bel niet halen en bestaat er voor hem geen manier om 'rustig aan te doen' in de ring. Met de harde woorden van Nelson in het achterhoofd lijkt de toon gezet voor een duel waarin reputaties en geloofwaardigheid op het spel staan. Op 19 december moet blijken wie zijn woorden ook kan waarmaken.