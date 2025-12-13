Jake Paul, de Amerikaanse vriend van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, heeft zichzelf een peperduur cadeau gegeven. Op 19 december bokst Paul tegen Anthony Joshua en om die reden beloont hij zichzelf alvast flink.

Het geld stroomt binnen bij Paul, die al jarenlang vlogs op YouTube zet, die nog steeds uitstekend worden bekeken. Ook is hij ondernemer (gokbedrijf Betr, bokspromotor MVP) en beurt hij extreem hoge bedragen met zijn bokswedstrijden.

Op het verlanglijstje van Paul stond een Ferrari Purosangue, het eerste model van de Italiaanse autofabrikant met vier deuren en vier stoelen.

Ferrari Venuum Truck

Wel liet hij de auto personaliseren door het bedrijf Venuum. Volgens Autoweek kost de in 2023 gelanceerde Ferrari Purosangue 600.000 euro, terwijl The Arsenale inschat dat een versie van Venuum dik 950.000 euro moet opbrengen.

@jakepaul Had to get myself a pre fight gift - the hardest Ferrari there is 🩶💛 ♬ original sound - Jake Paul

Op TikTok laat Paul zien dat hij op een vliegveld in de auto stapt. "Ik moest mezelf een cadeau geven. De Ferrari Venuum Truck".

Jake Paul tegen AJ

Paul, de youtuber die zich heeft omgeschoold tot bokser, vecht op 19 december tegen de Engelse oud-wereldkampioen in het zwaargewicht Anthony Joshua. Dat bevestigde zijn promotor MVP maandag. Het gevecht vindt plaats in Miami en wordt uitgezonden op Netflix.

"Als ik Anthony Joshua versla, verdwijnt elke twijfel en kan niemand me de kans ontnemen om voor een wereldtitel te vechten", zei Paul in een verklaring. "Aan al mijn haters: dit is wat jullie wilden. Aan de mensen van het Verenigd Koninkrijk: het spijt me."

Gervonta Davis

Paul (28) zou oorspronkelijk in november tegen Gervonta Davis boksen, maar het duel werd afgelast omdat Davis werd aangeklaagd voor mishandeling van zijn vriendin. Paul won in juni nog van de Mexicaan Julio César Chávez jr. Vorig jaar versloeg hij Mike Tyson. Oud-olympisch kampioen Joshua (36) had in het verleden twee keer alle kampioensgordels in zijn bezit.