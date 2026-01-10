Inmiddels weet bokser Jake Paul als verloofde van Jutta Leerdam aardig wat over schaatsen, maar als Amerikaan heeft hij vooral ook oog voor de Super Bowl, oftewel de wedstrijd tussen de kampioen van de NFC en de kampioen van de AFC. Hij doet alvast een voorspelling voor de grote finale.

De Super Bowl LX vindt op 6 februari plaats in Levi’s Stadium in Santa Clara, Californië. De play-offs zijn nog bezig, dus de twee deelnemende American Football-clubs zijn nog niet bekend.

Mijn dubbelganger

Voor zijn gokbedrijf Betr blikt Pau kort vooruit op een van de grootste sportevenementen ter wereld. "Iedereen wil weten wie ik zie als winnaar van de Super Bowl", zegt hij in een video op de socials van Betr.

"Volg mijn tip maar. Ik zet in op Seahawks", zegt hij over het team uit Seattle. "Let op mijn dubbelganger: Cooper Kupp."

Zo sexy

De 32-jarige Kupp heeft inderdaad aardig wat weg van Paul. Beiden hebben een volle baard en blond, licht rossig en krullend haar, ook op ongeveer dezelfde lengte.

Cooper Kupp © Getty

"Roll with me", zegt Paul, wat zoveel betekent als 'Geloof me nou maar'. Hij vervolgt: "Seahawks spelen het klaar dit jaar. Cooper Kupp. Je bent zo sexy."

Super Bowl breekt tv-records

De gemakkelijke overwinning van de Philadelphia Eagles op de Kansas City Chiefs in de Super Bowl leverde begin 2025 een recordaantal kijkers van bijna 128 miljoen op, volgens herziene cijfers van ratingbureau Nielsen. Daarmee werd de door Fox uitgezonden finale van het Americanfootballseizoen het meest bekeken evenement in de Amerikaanse tv-geschiedenis.

In 2024 keken 123,4 miljoen mensen naar de finale van de National Football League. Destijds behaalden de Chiefs in de verlenging een overwinning op de San Francisco 49ers. Rapper Kendrick Lamar trad begin 2025 op tijdens de halftime show van de Super Bowl. Hij werd hierbij bijgestaan door onder anderen zangeres SZA. Ook acteur Samuel L. Jackson en voormalig toptennisster Serena Williams hadden een bijrol tijdens het optreden. In 2026 is Bad Bunny de gekozen act.