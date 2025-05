Jake Paul wederom uitgedaagd: oud-MMA-kampioen ziet partij met verloofde van Jutta Leerdam zitten

Jake Paul heeft er weer een optie bij in het lijstje met mogelijke toekomstige tegenstanders. Voormalig PFL-kampioen Rob Wilkinson ziet een partij met de verloofde van Jutta Leerdam wel zitten. Hij denkt ook dat Paul beter is dan de meeste mensen denken.

"Ik vind dat hij beter is dan de meeste mensen durven toe te geven", vertelt Wilkinson tegenover EssentiallySports over de voormalig Youtuber en bokser. "Hij wijdt ook zijn leven aan de sport. Je kan echt zien dat hij hard traint en elk gevecht steeds beter wordt. Maar ik blijf wel het gevoel houden dat hij niet één van de beste boksers ter wereld is of iets anders in die richting. "

Wilkinson is dus vooral onder de indruk van de manier van spelen en trainen van Paul. "Ik vind dat hij het redelijk doet en hij stopt er wel veel tijd in. Hij wordt ook echt beter elk gevecht. Maar ik zou het geweldig vinden om mezelf te testen in een partij met hem." De kans lijkt echter niet groot dat Wilkinson het tegen Paul op gaat nemen. De verloofde van Leerdam heeft inmiddels een partij staan tegen de Mexciaan Julio César Chávez Junior.

Kijkend naar een mogelijke partij heeft Wilkinson ook wel een idee wat de uitkomst zou zijn tegen Paul. "Ik denk wel dat ik zou winnen ja", vertelt de oud-kampioen.

Jake Paul gaat opvallende uitdaging aan en eet 'duurste hotdog ter wereld' Jake Paul was als gastheer aanwezig bij de opening van een nieuwe vestiging van 'Dog Haus', een restaurantketen die bekendstaat om zijn burgers, braadworsten en bieren, waarbij de Amerikaanse influencer betrokken is. Tijdens de opening ging hij een bizarre uitdaging aan.

Wilkinson

De Australiër 'Razor' Rob Wilkinson is een MMA-vechter die kampioen is geweest in de Amerikaanse organisatie PFL. Het middelgewicht vocht eerder twee partijen in de UFC waarna hij door de organisatie op straat werd gezet. Zijn eerste partij ging Wilkinson ten onder tegen Siyar Bahadarzuda en in zijn tweede wedstrijd verloor de Australiër van voormalig kampioen Israel Adesanya.

Canelo Alvarez

Wie wel in onderhandeling was over een partij met Paul was Canelo Alvarez. De kampioen in drie verschillende gewichtsklasses was in gesprek met de Amerikaan over een partij, maar uiteindelijk besloot hij om toch te gaan voor een contract bij een boksorganisatie in Saudi-Arabië.