Viervoudig wereldkampioen onthult: 'Ik ben heel blij dat mijn partij met Jake Paul niet door is gegaan'

Canelo Alvarez heeft gereageerd op zijn geklapte partij met Jake Paul. De Mexicaan was dichtbij een partij met de verloofde van Jutta Leerdam voor een gigantische zak geld, maar de onderhandelingen liepen op het laatste moment spaak. Alvarez is daar uiteindelijk niet rouwig om.

Het leek een van de grootste verrassingen van dit boksjaar te worden: een partij tussen Alvarez, wereldkampioen in vier verschillende gewichtsklasses, en Paul. Op 3 mei zou het spektakel gaan plaatsvinden in de vechthoofdstad van de wereld: Las Vegas, Nevada. Alvarez had net een nieuwe deal getekend met de steenrijke Saudische bokspromotor Turki Alalshikh en voor een grote zak geld werd hij bijna verleid tot een partij met Paul.

Echter kwam het er uiteindelijk niet van. De onderhandelingen met Alvarez liepen spaak en de partij ging niet door. Paul schakelde door en boekte een partij met voormalig kampioen Julio Cesar Chavez jr. en Alvarez neemt het nu op tegen William Scull voor de middelgewichttitel. Veel bokspromotors zijn blij dat de partij uiteindelijk niet door is gegaan. De marketingwaarde van Paul zal gaan dalen als hij een keer knockout wordt geslagen en Alvarez is van een ander kaliber dan de tegenstanders die hij al heeft gehad.

'Ben blij dat de partij niet doorging'

Tegenover The Sun vertelde Alvarez over de onderhandelingen met Alalshikh over de partij met Paul. "Ik zag het niet als een gevecht. Voor mij is het meer een evenement dan een gevecht. Ik ben blij dat de partij uiteindelijk niet is doorgegaan. Het was daar nog niet het moment voor. Dingen gebeuren voor een reden. Ik ben blij dat deze partij er niet is gekomen en ik ga van mijn nieuwe wedstrijd genieten."

Voor Alvarez was dit dus niet het goede moment voor een partij met Paul, maar een toekomstige oefening met de verloofde van Leerdam sluit de Mexicaan niet uit. "Er zijn heel veel grote wedstrijden die je met mij kan maken. We gaan zien, misschien komt het grootste gevecht ooit er nog." De verwachting is dat Alvarez na zijn partij tegen Scull in september al terug zal keren. Niet Paul, maar de gedecoreerde Amerikaanse bokser Terence Crawford moet dan zijn opponent worden.