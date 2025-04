Johan Derksen kritisch op nieuwe tegenstander Rico Verhoeven: 'Zo kan ik ook wereldkampioen worden'

Johan Derksen is niet te spreken over de nieuwe partij van kickbokskampioen Rico Verhoeven. De 35-jarige Nederland verdedigt tijdens Glory 100 zijn titel tegen de Rus Artem Vakhitov. De eerste beelden van hen samen worden 'kinderachtig' genoemd.

De gewichtsklasse waar de Rus normaal gesproken in actie kwam bij Glory, leidt tot veel discussie over de vraag of hij wel een geduchte tegenstander voor Verhoeven zou zijn. Hij kwam namelijk altijd in actie in de light-heavyweight divisie, één divisie onder de heavyweight klasse waar Verhoeven twaalfvoudig kampioen is.

Derksen mengt zich in de uitzending van Vandaag Inside donderdagavond ook in die discusse. "Die uitdager is lichter qua gewichtsklasse. Zo kan ik ook wereldkampioen worden", aldus de 76-jarige bromsnor. "Ze konden denk ik niemand meer vinden of alleen iemand die te sterk is. Want Verhoeven is op een leeftijd dat hij wel een keer gaat verliezen."

'Kinderachtig'

Vakhitov is inderdaad een stuk kleiner dan de regerend wereldkampioen en moest tijdens de staredown zelfs even op zijn tenen staan om oog in oog met zijn tegenstander te komen. Over dat tafereel wilde tafelgast Job Knoester ook nog even zijn zegje doen.

"Dat zijn volwassen mannen die gaan vechten en dan een staredown doen. Dat is toch kinderachtig", aldus de advocaat, die ook denkt dat Verhoeven zijn tegenstander met gemak zal kunnen verslaan. "Als Rico dit verliest moet hij echt gedeporteerd worden naar België."

Het gevecht tussen Verhoeven en Vakhitov vindt plaats op 14 juni in Rotterdam Ahoy. Daarvoor wordt nog de Last Heavyweight Standing gehouden, een toernooi waarin 32 vechters het op één avond tegen elkaar zullen opnemen. De eerste 16 wedstrijden zijn op zaterdag 5 april.