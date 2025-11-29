Het leven van bokser Jursly Vargas (21) veranderde drie jaar geleden volledig toen hij opeens een telefoontje kreeg van Floyd Mayweather jr. Hij vertrok uit de woning in Rotterdam-Zuid, waar hij met zijn moeder en zusjes woonde, naar een appartement in Las Vegas. Volgens Vargas zijn er geen betere boksers in Nederland dan hij.

Nadat Vargas, die op Curaçao geboren is en daarnaast ook Dominicaanse en Nederlandse roots heeft, op zijn achttiende zijn professionele boksdebuut maakte in Amsterdam ging het hard. Zijn partij - uitgezonden door ESPN - ging viraal in Amerika en zodoende kreeg Mayweather jr. de beelden onder zijn ogen. Niet lang daarna kreeg Vargas een telefoontje van het team van de Amerikaan met de vraag of hij al ergens onder contract stond.

Verhuizing

Niet lang na het telefoontje, vertrok Vargas vanuit Rotterdam naar Las Vegas. Daar woont hij op de 30ste verdieping van een appartementencomplex met uitzicht over op de Las Vegas Strip. Voor veel mensen een droom, maar Vargas is er niet van gecharmeerd.

"Las Vegas is niet mijn ding, man. Ik blijf er ook zeker niet nog jaren wonen. Ik woon naast de Strip. Daar hoor je álles. Al dat gefeest... Ik ben een huismus, houd van rust", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Natuurlijk is het leuk om met vrienden de Strip op te gaan, maar ik ben bijna altijd alleen. Dan houd ik meer van Netflix and chill." Rotterdam-Zuid noemt hij dan ook zijn "thuis".

Gradus Kraus

Inmiddels heeft Vargas - alias The Gorilla - zes professionele partijen op zijn naam staan, waarvan alle zes gewonnen. Als het om boksen gaat, gaat er in Nederland vooral veel aandacht uit naar Gradus Kraus, die zaterdagavond in Rotterdam voor de Europese titel van de internationale boksbond IBF vecht. Vargas vindt dat opmerkelijk.

"Ik lig er niet wakker van, maar ik vind het... Hoe ik zeg ik het netjes? Raar. Gradus is niet van mijn level. Je kunt op dit moment sowieso niet zeggen dat er betere Nederlandse boksers zijn dan ik", is Vargas stellig. Zondag vecht hij voor het eerst sinds 2022 in Nederland.

Wereldkampioen

"Elke dag rijd ik langs de Kuip en zeg ik tegen mezelf: ooit ga ik dat stadion vullen. Eind 2028 wil ik wereldkampioen zijn, daarna wil ik voor 45.000 man de titel verdedigen in het Feyenoord-stadion. Dat ze straten af moeten sluiten, zoals ze voor Feyenoord doen. Dat is echt mijn droom", aldus Vargas, die zondag in Almere vecht.

