In het Steigenberger Hotel in Amsterdam vonden vrijdagmiddag de persconferentie, weigh-ins en staredowns in aanloop naar Glory 104 plaats. Hét grote gevecht zaterdagavond is de strijd om de wereldtitel tussen Tarik Khbabez en Bahram Rajabzadeh. Ze beloven veel spektakel in de ring. "Ik ga voor een knock-out."

Khbabez en Rajabzadeh strijden zaterdagavond voor de vacante wereldtitel lichtzwaargewicht in Ahoy. Tijdens Glory 100 vocht Khbabez ook al voor de wereldtitel, maar verloor toen van Sergej Maslobojev. Later bleek de Litouwer positief getest te zijn op doping, waardoor hij zijn titel weer moest inleveren.

'Ik zat lekker op het strand'

De organisatie van Glory nodigde de 33-jarige Marokkaanse-Nederlander dus opnieuw uit voor een titelgevecht. Khbabez zat er in eerste instantie niet op te wachten om terug te keren in de ring, totdat hij werd gebeld met het aanbod. "Ik zat lekker op het strand in Marokko toen ze me belde. Ik zei eerst: ik vecht niet. Maar toen kwamen ze met de wereldtitel. Toen was de keuze snel gemaakt", zo vertelt hij tegen Sportnieuw.nl.

'Ik ga voor een knock out in de eerste ronde...'

De tegenstander van Khbabez is Rajabzadeh uit Azerbeidzjan. Hij is een echte publiekslieveling en straatvechter. Rajabzadeh staat bekend om zijn explosiviteit en acties die tot en soms over het randje gaan. Hierdoor won hij meer dan 88 procent van zijn partijen met een knock-out. De 34-jarige kickbokser gaat voor het eerst in zijn loopbaan strijden voor een wereldtitel, daarvoor zou hij wellicht vijf rondes moeten kickboksen in Ahoy. Daar heeft Rajabzadeh zich dan ook op voorbereid, zo vertelt hij tegen Sportnieuw.nl.

Verder heeft hij een duidelijk plan. "Ik ga voor een knock-out in de eerste ronde, als dat niet lukt een knock-out in de tweede ronde, als dat niet lukt een knock-out in de derde ronde, als dat niet lukt een knock-out in de vierde ronde en als dat niet lukt een knock-out in de vijfde ronde."

'Ik heb mijn kinderen dat beloofd'

Khbabez is niet onder de indruk van de woorden van zijn tegenstander, ondanks dat hij bekendstaat als een trage starter. Hij heeft in voorbereiding voor zijn titelduel juist hier op getraind. "Ik ben een diesel, maar we proberen over te stappen naar benzine." Khbabez heeft een aantal dingen geleerd van zijn verloren titelgevecht tegen Maslobojev. "Ik onderschat niemand meer."

Verder beschrijft Khbabez dat hij fitter is dan ooit. "Ik heb me gedragen in Marokko. Ik heb het lekkere eten links laten liggen. Ik heb wel mijn kinderen beloofd om vanavond sushi te eten."

'Naderhand gaat hij voor mij koken'

Ondanks alle grootspraak was de sfeer op het podium heel gemoedelijk. De twee spraken beiden uit bevriend met elkaar te zijn. Ook de staredown bleef vriendelijk en werd afgesloten met een brede lach op het gezicht van beide kickboksers. Toch vertelde Khbabez dat hij in de ring makkelijk de knop om kan zetten. "Naderhand gaat hij voor mij koken. Hij wil kok zijn, toch?'', zo grapt hij, nadat Rajabzadeh een vraag beantwoordde over wat hij zou zijn geworden als hij geen kickbokser was.

Glory 104

Het titelgevecht tussen Khbabez en Rajabzadeh moet het absolute hoogtepunt worden van Glory 104 in Ahoy Rotterdam. Naast hen komt ook Levi Rigters weer in actie. Hij neemt het in de halve finale van het Last Heavyweight Standing-toernooi op tegen de Rus Asadulla Nasipov.