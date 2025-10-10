Zaterdag 11 oktober vechten publiekslieveling Bahram Rajabzadeh en voormalig kampioen Tarik Khbabez om de titel in de lichtzwaargewicht divisie tijdens Glory 104. Voormalig kampioen Donegi Abena verwacht "een knalpartij" tussen zijn oude rivalen. Dat vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Nadat het hem tijdens Glory Collision 7 in december 2024 niet lukte om zijn aartsrivaal Khbabez te onttronen, kondigde Abena zijn pensioen aan bij Glory.

Kickboksfans hielden lange tijd hoop dat het nog goed zou komen tussen de kickboksorganisatie en de Surinamer, maar in juni maakte laatstgenoemde bekend dat hij een contract had getekend bij de bekende bokspromotor Frank Warren van Queensberry Promotions. Diezelfde avond zag hij zijn aartsrivaal de titel verliezen bij Glory.

'Ze denken allebei niet heel veel na'

Khbabez verloor zijn titel aan Sergej Maslobojev, maar enkele maanden later bleek laatstgenoemde schuldig aan dopinggebruik. Om die reden zullen Khbabez en Rajabzadeh uitmaken wie de nieuwe kampioen van de divisie wordt. "Ik verwacht een knalpartij. Ze denken allebei niet al te veel na, dus het publiek kan een mooie partij verwachten", stelt Abena over het gevecht tussen zijn oude rivalen.

'Dat heb ik allang bereikt'

"Daar ga ik geen uitspraak over doen," antwoordt hij lachend op de vraag wie hij denkt dat er gaat winnen. Tussen Abena en Khbabez was er sprake van bad blood ten tijde van hun laatste titelgevecht: de twee konden elkaar niet luchten of zien. Waar veel kickboksrivalen elkaar na afloop van de partij een knuffel geven of elkaar vooraf de hand schudden, was daar tussen de Surinamer en de Marokkaan geen sprake van.

"Nee, ik heb geen boodschap. Voor niemand. Ik doe gewoon lekker mijn eigen ding", antwoordt Abena op de vraag of hij nog een bericht heeft voor zijn aartsrivaal bij Glory. "Wat zij nu proberen te bereiken, heb ik allang bereikt. Ik heb zelfs méér bereikt. Dus ik ben klaar."

Toekomst

Hoewel het hoofdstuk Glory voor Abena is afgesloten, is hij nog lang niet klaar met de vechtsport. "Ik hoop wereldtitels te pakken in een andere discipline. Het is nog even aankijken welke, maar mijn verhaal is nog niet klaar. Ik ga mijn masterplan in alle rust afmaken."