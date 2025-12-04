Topkickbokser Sergej Maslobojev zorgde onlangs voor een groot schandaal. Hij moest zijn Glory-titel in het lichtzwaargewicht inlveren wegens een positieve dopingtest. Na een nieuwe uitgebreide controle blijkt die echter toch negatief.

Maslobojev veroverde de titel in juni tijdens Glory 100 door regerend kampioen Tarik Khbabez te verslaan. De 38-jarige uit Litouwen stelde zelf al meteen geen doping gebruikt te hebben. Toch ging hij akkoord met de consequenties van zijn positieve test in augustus. "Ik wil duidelijk maken dat ik nooit bewust verboden middelen heb genomen en daarom heb ik al mijn supplementen opgestuurd voor een analyse om de bron van de positieve dopingtest te achterhalen.”

Daar heeft hij nu de uitkomst van gekregen. "Van de zon in Portugal naar een labratorium in Londen en een verjaardag weer thuis in Litouwen", schrijft hij op Instagram over zijn opgestuurde middelen.

Bij het zien van de uitslag, samen met zijn vriendin, is hij vol ongeloof. Hij is zijn emotie niet de baas, blijkt uit de Litouwse scheldwoorden die hij uitroept. "Sorry voor mijn taal."

'We blijven sterk'

"De weg naar een schone sport is stormachtig, maar we blijven sterk", aldus Maslobojev. Zijn titel werd heroverd door Tarik Khbabez na de zege op Bahram Rajabzadeh bij Glory 104. Na afloop van het gevecht maakte Rajabzadeh bekend te zullen stoppen bij Glory.

Rico Verhoeven

De titel in het zwaargewicht is inmiddels ook weer vrij. Regerend kampioen Rico Verhoeven deed er afstand van en konidgde afgelopen maand zijn vertrek bij Glory aan. De 36-jarige King of Kickboxing was maar liefst twaalf jaar lang wereldkampioen. De Brabander stopt niet in de vechtstport, maar gaat zijn grenzen verleggen buiten de organisatie.

