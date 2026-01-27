Op 7 februari wordt de opvolger van Rico Verhoeven gekroond als wereldkampioen bij de zwaargewichten van Glory. Het programma van het toernooi is echter aangepast vanwege twee afmeldingen.

Kickbokser Michael Boapeah krijgt de kans op de titel. De 25-jarige geboren Hagenaar is de vervanger van de Kroaat Antonio Plazibat, die door een blessure heeft afgezegd. Tijdens het evenement Glory 105 in het Arnhemse GelreDome strijden acht kickboksers om de wereldtitel bij de zwaargewichten. In de kwartfinale neemt Boapeah het op tegen de geboren Amsterdammer Mory Kromah, die uitkomt voor Guinee. Diezelfde avond is ook nog een zege in de halve finale en finale nodig om wereldkampioen te worden.

Verhoeven deed in november na twaalf jaar afstand van zijn wereldtitel bij Glory. Hij blijft wel in andere grote toernooien actief.

Bijzondere belofte van Boapeah

Boapeah is geen onbekende naam in de vechtsportwereld. Onlangs was hij tijdens Collision 8 al de winnaar bij de lichtzwaargewichten. Vorige maand, na Collision 8, gaf hij in gesprek met Sportnieuws.nl aan dat hij in 2026 ook 'sowieso een MMA-partij gaat doen'. Die ambities heeft de man uit Den Haag al langere tijd.

Jong en hongerig

"Je moet alles pakken", vertelde hij destijds. "Ik ben jong en hongerig. Je weet nooit wanneer je een blessure krijgt en misschien wel nooit meer kunt vechten, dus nu ik gezond ben wil ik gewoon alles pakken."

Nico Horta

Ook Nico Horta moest zich noodgedwongen afmelden wegens een blessure. Zijn vervanger is The Soldier Nidal Bchiri. Hij wist zich in eerste instantie niet te kwalificeren voor het Last Heavyweight Standing toernooi, maar maakte in december indruk door Horta te verslaan.

Check hier het totale schema van Glory 105

Main Event | LHS Finals

Vacant GLORY Heavyweight World Title

Winner of SF1 vs. Winner of SF2

Co-Main Event | Heavyweight

Bahram Rajabzadeh (72-6, 64 KO) vs. Cristian Ristea (44-27, 13 KO)

LHS - Semi Final 2

Winner of QF3 vs. Winner of QF4

LHS - Semi Final 1

Winner of QF1 vs. Winner of QF2

Welterweight

#5 Hamicha (42-2, 31 KO) vs. Cedric Do (49-7-1, 29 KO)

LHS - Quarter Final 4

Nidal Bchiri (20-5-1, 5 KO) vs. Tariq Osaro (29-4-1, 16 KO)

LHS - Quarter Final 3

Mory Kromah (35-3-1, 21 KO) vs. Michael Boapeah (23-5-1, 5 KO)

LHS - Quarter Final 2

Milos Cvjeticanin (17-5, 10 KO) vs. Sofian Laidouni (42-5-1, 20 KO)

LHS – Quarter Final 1

Anis Bouzid (48-4, 37 KO) vs. Errol Zimmerman (112-20-1, 45 KO)

LHS – Heavyweight Reserve

Nidal Bchiri (20-5-1, 5 KO) vs. TBA

Superfight Series

Light Heavyweight

Luis Tavares (64-10, 21 KO) vs. Alin Nechita (18-3, 7 KO)

Featherweight

#7 Andre Santos (23-2, 10 KO) vs. #10 Deniz Demirkapu (14-5, 10 KO)

Light Heavyweight

Stefan Latescu (18-6, 9 KO) vs. Enrico Pelligrino (28-3-1, 9 KO)

Light Heavyweight

Mohammed Hamdi (20-4, 10 KO) vs. Emin Ozer (1-0)