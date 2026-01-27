Op 7 februari wordt de opvolger van Rico Verhoeven gekroond als wereldkampioen bij de zwaargewichten van Glory. Het programma van het toernooi is echter aangepast vanwege twee afmeldingen.
Kickbokser Michael Boapeah krijgt de kans op de titel. De 25-jarige geboren Hagenaar is de vervanger van de Kroaat Antonio Plazibat, die door een blessure heeft afgezegd. Tijdens het evenement Glory 105 in het Arnhemse GelreDome strijden acht kickboksers om de wereldtitel bij de zwaargewichten. In de kwartfinale neemt Boapeah het op tegen de geboren Amsterdammer Mory Kromah, die uitkomt voor Guinee. Diezelfde avond is ook nog een zege in de halve finale en finale nodig om wereldkampioen te worden.
Verhoeven deed in november na twaalf jaar afstand van zijn wereldtitel bij Glory. Hij blijft wel in andere grote toernooien actief.
Bijzondere belofte van Boapeah
Boapeah is geen onbekende naam in de vechtsportwereld. Onlangs was hij tijdens Collision 8 al de winnaar bij de lichtzwaargewichten. Vorige maand, na Collision 8, gaf hij in gesprek met Sportnieuws.nl aan dat hij in 2026 ook 'sowieso een MMA-partij gaat doen'. Die ambities heeft de man uit Den Haag al langere tijd.
Jong en hongerig
"Je moet alles pakken", vertelde hij destijds. "Ik ben jong en hongerig. Je weet nooit wanneer je een blessure krijgt en misschien wel nooit meer kunt vechten, dus nu ik gezond ben wil ik gewoon alles pakken."
Nico Horta
Ook Nico Horta moest zich noodgedwongen afmelden wegens een blessure. Zijn vervanger is The Soldier Nidal Bchiri. Hij wist zich in eerste instantie niet te kwalificeren voor het Last Heavyweight Standing toernooi, maar maakte in december indruk door Horta te verslaan.
Check hier het totale schema van Glory 105
Main Event | LHS Finals
Vacant GLORY Heavyweight World Title
Winner of SF1 vs. Winner of SF2
Co-Main Event | Heavyweight
Bahram Rajabzadeh (72-6, 64 KO) vs. Cristian Ristea (44-27, 13 KO)
LHS - Semi Final 2
Winner of QF3 vs. Winner of QF4
LHS - Semi Final 1
Winner of QF1 vs. Winner of QF2
Welterweight
#5 Hamicha (42-2, 31 KO) vs. Cedric Do (49-7-1, 29 KO)
LHS - Quarter Final 4
Nidal Bchiri (20-5-1, 5 KO) vs. Tariq Osaro (29-4-1, 16 KO)
LHS - Quarter Final 3
Mory Kromah (35-3-1, 21 KO) vs. Michael Boapeah (23-5-1, 5 KO)
LHS - Quarter Final 2
Milos Cvjeticanin (17-5, 10 KO) vs. Sofian Laidouni (42-5-1, 20 KO)
LHS – Quarter Final 1
Anis Bouzid (48-4, 37 KO) vs. Errol Zimmerman (112-20-1, 45 KO)
LHS – Heavyweight Reserve
Nidal Bchiri (20-5-1, 5 KO) vs. TBA
Superfight Series
Light Heavyweight
Luis Tavares (64-10, 21 KO) vs. Alin Nechita (18-3, 7 KO)
Featherweight
#7 Andre Santos (23-2, 10 KO) vs. #10 Deniz Demirkapu (14-5, 10 KO)
Light Heavyweight
Stefan Latescu (18-6, 9 KO) vs. Enrico Pelligrino (28-3-1, 9 KO)
Light Heavyweight
Mohammed Hamdi (20-4, 10 KO) vs. Emin Ozer (1-0)