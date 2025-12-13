Michael Boapeah kroonde zich zaterdagavond tot toernooikampioen tijdens het lichtzwaargewichttoernooi tijdens Glory Collision 8. Na zijn winst sprak de toernooiwinnaar met Sportnieuws.nl en vertelde hij op korte termijn in actie te zullen komen binnen een andere sport.

"Dit is een mooi gevoel", vertelt Boapeah in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik vecht tegen de favoriet. De favoriet had eigenlijk één ronde moeten vechten, maar dat ik drie rondes tegen hem vecht én hem ook nog een pak slaag geef, dat is geweldig. Ik ben echt blij."

Overstap naar MMA?

"Er is geen grens voor mij", gaat Boapeah, die normaliter in de middengewicht divisie van Glory uitkomt, verder. "Ik wil gewoon tegen iedereen knokken, maakt niet uit hoeveel kilo. Ik weet dat ik iedereen aankan, dus waarom niet? Er is geen limiet."

Toch is het maar de vraag hoe lang Boapeah nog actief zal blijven bij Glory. "Dat klopt", bevestigt hij wanneer hem gevraagd wordt of het gerucht dat hij zich bezig zal gaan houden met MMA klopt. "Ik ga sowieso volgend jaar een MMA-partij doen vertelt hij." De Hagenaar maakte er al langere tijd geen geheim van MMA-ambities te hebben en daarvoor zo nu en dan te trainen.

'Nu ik gezond ben...'

"Je moet alles pakken", licht Boapeah zijn keuze toe. "Ik ben jong en hongerig. Je weet nooit wanneer je een blessure krijgt en misschien wel nooit meer kunt vechten, dus nu ik gezond ben wil ik gewoon alles pakken."