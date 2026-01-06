Er komt een nieuwe manier om naar Glory te kijken in Nederland. Daarvoor is geen abonnement nodig. Glory Last Heavyweight Standing Finals van aankomende februari is daar ook meteen te zien.

Jarenlang waren de titelgevechten van Rico Verhoeven bij Videoland te zien. Vorig jaar kwam er een einde aan die samenwerking. Vrij snel vond Glory in DAZN een nieuwe mediapartner. Maar nu is er speciaal voor de Nederlandse fans wat bedacht: Glory slaat de handen in een met Talpa.

Glory haalt Pay Per View weer terug

Evenementen van de kickboksorganisatie zullen in 2026 te zien zijn op KIJK. Hiervoor hebben kijkers geen abonnement nodig. Wel moeten ze per evenement gaan betalen, het zogeheten Pay Per View. Voor Glory 105 kost een ticket 19,99 euro. Fans kunnen dan de hoofdgevechten zien, inclusief de Superfight Series die om 17.00 uur begint.

"We zijn ontzettend blij met de samenwerking met KIJK. Het platform biedt een fantastische thuisbasis voor onze evenementen, waardoor GLORY beschikbaar is voor al onze Nederlandse fans", zegt Glory-baas Marshall Zelaznik in een persbericht. "We kunnen niet wachten om dit nieuwe tijdperk van GLORY Kickboxing te beginnen met KIJK en het moederbedrijf Talpa Network!"

Glory 105

Glory 105 vindt plaat sop zaterdag 7 februari en staat in het teken van de Last Heavyweight Standing Finals. Dat toernooi bepaalt wie de opvolger wordt van Rico Verhoeven, die eind 2025 plots zijn wereldtitel bij het zwaargewicht inleverde. Onder anderen Errol Zimmerman (foto), Sofian Laïdouni, Antonio Plazibat, Mory Kromah en Tariq Qookie Osaro doen mee.

Kickboksfans kunnen in Arnhem ook uitkijken naar de rentree van Bahram Rajabzadeh. De publiekslieveling die onder de Azerbeidzjaanse vlag vecht neemt het op tegen de Roemen Cristian Ristea. "De fans kunnen de beste versie van mij verwachten", verzekerde The Golden Wolf in gesprek met Sportnieuws.nl.