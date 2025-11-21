Rico Verhoeven is nog steeds 'the king of kickboxing', maar de Brabantse vechtjas is niet meer de koning van Glory. De regerend kampioen in het zwaargewicht heeft besloten de bond te verlaten en zijn titel af te staan. Wat wordt zijn volgende gevecht?

Ambities heeft Verhoeven in overvloed. Sommige daarvan botsen met de wensen van Glory. Zo wil Verhoeven ook graag vechten tegen iconen uit ander vechtsporter, bijvoorbeeld uit de MMA. Of wie weet tegen boksers. Misschien is zelfs Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, een optie?

Jake Paul kan het krijgen

"Als Jake dat wil, kan hij het krijgen", zegt Verhoeven tegen Nu.nl. "Daar ben ik zeker in geïnteresseerd. Ik denk alleen dat het niet heel goed voor hem zal zijn. Ik sta open voor dat soort dingen. Het lijkt me leuk om de strijd aan te gaan met iemand uit het kickboksen, het boksen of de MMA."

Verhoeven bivakkeert momenteel in Londen, op een filmset. Acteren trekt hem immers ook en met zijn 36 jaar heeft hij nog alle tijd om in die wereld naam te maken. Maar eerst wil hij dus ook nog een tijdje vechten, het liefst in zoveel mogelijk disciplines. " Omscholen is zeker niet makkelijk.", erkent hij. "De drie disciplines zijn heel verschillend, ook al is het allemaal vechten. Maar ik heb de beste mensen om me heen. Voor MMA heb ik het team van Tom Aspinall, voor boksen werk ik met Peter Fury en voor kickboksen heb ik natuurlijk Dennis Kauweel."

Miljoenen

Kickbokstrainer Maikel Polanen ziet het ook wel zitten als Verhoeven de wat meer entertainende kant van het vechtsporten opzoekt. Een partij tegen Jake Paul is zeer lucratief. "Dat soort gevechten leveren miljoenen op. Dat is totaal niet te vergelijken met wat wij bij GLORY verdienen", zegt hij.

Glory-baas Marshall Zelaznik reageert zeer sportief op het afscheid van Verhoeven. "Hoe gek het misschien ook klinkt, maar dit is misschien wel het beste nieuws dat eruit kon komen", zegt hij tegen het AD. "Niet alleen omdat Rico kan gaan doen wat hij leuk vindt, ook voor Glory", vervolgt hij. "Het was voor ons altijd moeilijk een tegenstander voor Rico te vinden. Terwijl de wereldtitel een van de meest prestigieuze prijzen in de vechtsportwereld is."