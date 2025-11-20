Het nieuws dat Rico Verhoeven stopt bij Glory en zijn wereldtitel in het zwaargewicht-kickboksen opgeeft, bereikte ook Vandaag Inside. Daar bleek Johan Derksen geen fan van de Nederlandse topvechter en dan vooral niet van zijn acteercarrière buiten de ring.

Derksen en René van der Gijp zijn geen fan van het kickboksen zelf, maar Gijp kan de sportman Verhoeven zeker wel waarderen. "Als hij toch op televisie voorbij kwam, keek ik wel. Een goede sportman", begon de oud-topvoetballer van onder meer PSV nog positief. Derksen maakte daar snel korte metten mee. "Hij heeft de afgelopen jaren zijn uiterste best gedaan om een soort Sylvester Stallone te worden in Hollywood. Dat gaat 'm nooit worden, want dat charisma heeft hij niet."

'Ordinair wereldje'

Derksen kan maar moeilijk kijken naar Verhoeven en alle kickboksers. "Ik blijf het een ordinair wereldje vinden, het is niet mijn wereld en ik kan het ook niet af kijken. Ze zeggen dan dat voetballers niet meer mogen koppen, maar deze gasten krijgen dan de meest vreselijke hersenaandoeningen." Vandaag Inside-gast Tina Nijkamp, die gespecialiseerd is in de televisiewereld, trekt het stoppen van Verhoeven in twijfel. "Wordt dit een soort stoppen à la Gordon (de bekende zanger, red.)? Dat we hem over een paar maanden weer gewoon zien bij een andere bond?"

'Veel meer geld verdienen'

Volgens Gijp is dat wel het plan van Verhoeven, Derksen geeft hem dan weer groot gelijk. "Hij kan bij die andere bonden zeker veel meer geld verdienen? Hij zal bij Glory ook een deel af moeten staan." Verhoeven bevestigde zijn eigen nieuws door te zeggen dat hij niet van plan is te stoppen met vechten op topniveau. Hij gaat het alleen elders zoeken. "Het belangrijkste is dat ik het gevoel weer krijg dat ik écht alles moet doen en laten om iets te krijgen. Dingen ontdekken waar mensen uit de kickbokswereld nog nooit zijn geweest. Dat mensen denken: dit is gek, dit is cool, dit is nog nooit gedaan."