Rico Verhoeven onthult bijzondere baan naast kickbokscarrière: 'Ik ben ervaringsdeskundige'

Rico Verhoeven werkt naast zijn indrukwekkende kickbokscarrière ook in de geestelijke gezondheidszorg, waar hij jongeren begeleidt in een woongroep. Dat onthulde hij in het tv-programma 'De Klassenavond': "Ik ben een ervaringsdeskundige."

In het tv-programma werd de wereldkampioen herenigd met een aantal van zijn oude klasgenoten van de middelbare school; een mavo-klas uit 2005 van RSG 't Rijks in Bergen op Zoom, waar de kickbokser vandaan komt. Wanneer een aantal klasgenoten vertelt momenteel in de psychiatrie te werken, doet presentator Rob Kamphues een bijzondere mededeling.

Woongroep

"Misschien dat sommigen van jullie het weten, maar deze jongen zit ook in de geestelijke gezondheidszorg," vertelt Kamphues over Verhoeven, waarop zijn voormalige klasgenoten verbaasd reageren. Verhoeven is samen met zijn assistant-coach Oussama, die jeugdhulpverlener is, een woongroep gestart voor jongeren die niet bij hun ouders of in gezinshuizen kunnen wonen.

'Moeilijke doelgroep'

Er wonen zeven jongeren op de groep, waarvan twee meiden en vijf jongens. "Iets waar we heel trots op zijn," deelt de wereldkampioen. "We hebben echt een moeilijke doelgroep," vertelt Oussama. "Het zijn jongeren tussen de dertien en achttien jaar die overal buiten de boot vallen, dus die kunnen niet op andere groepen of gezinshuizen wonen vanwege hun problematiek." Voorbeelden van die problematiek zijn agressie en een verkeerde vriendenkring.

Taak

Het idee voor het oprichten van een woongroep kwam niet uit de lucht vallen. "Ik ben een ervaringsdeskundige," vertelt de kickbokser. Zijn taak is vooral om de jongeren ervan bewust te maken dat hun geschiedenis niet bepalend hoeft te zijn voor wat zij in de toekomst zullen gaan doen en dat ze te alle tijden zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die zij maken.

De woongroep is niet het enige binnen de geestelijke gezondheidszorg waar Verhoeven zich mee bezighoudt. Samen met zijn halfzus Nadia richtte hij ook Mind Fight op. Hoewel het volgens de kickbokser vooral "Nadia’s ding" is, geeft hij binnen deze organisatie zelf weerbaarheidstrainingen aan jongeren uit zijn woongroep.

Vader

Dat de kickbokser en zijn halfzus zich bezighouden met de weerbaarheid van jongeren, gaat hand in hand met hun eigen jeugd. Hun moeder kampte met een drankprobleem en kon nauwelijks voor hen zorgen, waardoor Verhoeven uiteindelijk bij zijn vader ging wonen.

Dat ging een tijd goed, maar nadat hij met zijn vader als coach brak, had hij een tijd lang nauwelijks tot geen contact met hem. Waardoor zijn vader niet aanwezig was bij het behalen van zijn eerste wereldtitel.

Sterfbed

Toen zijn vader op zijn sterfbed lag, kwam Verhoeven langs om het een en ander uit te praten. Maar toen hij thuis kwam, hoorde hij zijn vader, die hem per ongeluk vanuit zijn broekzak had gebeld, een gesprek met zijn vrouw voeren, waarin werd gezegd dat de schade die zijn zoon had aangericht onherroepelijk was. Dat vertelt presentator Rob Kamphues aan Verhoevens klasgenoten, terwijl de kickbokser zijn tranen afveegt. Toch bood zijn vader daar later zijn excuses voor aan.