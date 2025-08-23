Mory Kromah is een entertainer. Dat liet de kickbockser zien tijdens Glory 103, waarin hij won van de Roemeen Cristian Ristea. Na opnieuw een enerverend gevecht richtte hij zich tot wereldkampioen Rico Verhoeven.

Kromah maakte indruk tegen Bahram Rajabzadeh eerder in de Glory Last Heavyweight Standing. Zaterdagavond stond er niets op het spel tegen de Roemeen Ristea, die hij vermorzelde. In de tweede ronde won de in Amsterdam geboren Kromah, die vecht onder de vlag van Guinee, via TKO.

Uitzinnige Kromah

Dat vierde hij door een zonnebril op te zetten en in de touwen te klimmen van de ring. Kromah maakte zwembewegingen, want hij gaat op vakantie. Daarna meldde hij zich bij de microfoon voor een enerverend interview. "Ik ken geen saaie gevechten. Ik train hard, ik heb discipline en ik geloof in mezelf", trapte hij af.

"Jullie hebben het gezien in het vorige gevecht: ik daagde Bahram uit en sloeg hem knock-out", was hij zelfverzekerd, waarna het publiek begon te juichen. "Dank je, dat is het enige wat ik wil: respect."

Woorden aan Rico Verhoeven

Dat Kromah vol zelfvertrouwen zit, bleek wel uit het restant van het interview. "Weten jullie nog de eerste keer? Ik vroeg Robbie (Timmers, matchmaker van Glory, red.) om me in het toernooi toe te laten om iemand kapot te schoppen. Ik deed het, en nogmaals, en nogmaals. Ik stop niet voordat ik dit toernooi win. Cookie, ik zie je", wees hij naar Tariq Osaro. "Ik hou van je, maar in december is het (toernooi, red.) van mij."

Kromah sloot af door het publiek gedag te zeggen, alleen toen richtte hij zich plots tot wereldkampioen zwaargewicht Verhoeven. "En Rico! Rico! Heb je dit gezien? Dit is een bericht aan jou: ik kom voor jou", schreeuwde The Black Ghost.