Drievoudig K-1-kampioen Remy Bonjasky wordt volgende week toegevoegd aan de Hall of Fame van Glory. Dat de excentrieke vijftiger nog altijd even fit oogt, heeft volgens hem een duidelijke reden. De voormalig kickbokser dronk na een vervelende ervaring op zijn veertiende nooit meer een druppel alcohol.

Afgelopen december werd tijdens Glory Collision 8 aangekondigd dat Bonjasky toegevoegd zou worden aan de Hall of Fame van Glory. De kickbokslegende passeerde onlangs de vijftig, maar oogt nog altijd erg fit. Daar heeft de Surinaams-Nederlandse vechtsportanalist naar eigen zeggen dan ook een duidelijke verklaring voor.

Bonjasky nuttigde namelijk slechts één keer in zijn leven alchohol. Dat deed hij op zijn veertiende om precies te zijn. Die gebeurtenis mondde uit in een vervelende ervaring, die hem ervan weerhield om ooit nog eens naar de fles te grijpen.

Halve fles champagne

Tijdens zijn veertiende levensjaar kwam Bonjasky voor het eerst en gelijk voor het laatst in aanraking met alcohol. "Ik heb toen op een feest een halve fles champagne achterovergedrukt. Dat was mijn eerste en laatste aanraking met alcohol. Ik ben er de hele week beroerd van geweest. Alcoholvergiftiging. Ik voelde me zó slecht. Ik had de hele week koorts en heb de hele week gekotst. Toen heb ik gezegd: nooit meer alcohol", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Een zelfde ervaring kende Bonjasky met roken. "Je kent het wel: je neemt één trekje, omdat vrienden aandringen. Je denkt: nou, eentje dan. Meteen kotsen. Ook toen heb ik gezegd: nooit meer. Drugs heb ik nooit geprobeerd. Ik ben er wel trots op. Geen drank, geen drugs: dan zie je er op je 50ste dus nog zo uit, haha."

Fit

Naast het feit dat Bonjasky niet rookt en drinkt, traint de vijftigjarige nog altijd iedere ochtend. Dat doet hij naar eigen zeggen omdat hij er 'goed uit wil zien' wanneer hij op de buis verschijnt. De vechtsportlegende is regelmatig op televisie te zien in realityshows en als analist van Glory.