Errol Zimmerman is nog steeds de laatste vechter die Rico Verhoeven knock-out kreeg. De routinier ruikt een herhaling van die stunt ruim tien jaar geleden nu hij terugkeert in de ring bij Glory. De 39-jarige kickbokser moet eerst langs wat andere vechters in het zwaargewichttoernooi van Glory, maar daarna hoopt hij Verhoeven te pakken.

Zimmerman was een verrassende naam die Glory aankondigde voor Collision 8 in december. Maar door verschillende afmeldingen was er ineens weer ruimte voor de terugkeer van 'Bonecrusher' na tien jaar afwezigheid. Hij moet afrekenen met Alex Simon, de voormalig sterkste man van Australië. Wint hij die partij, dan krijgt hij een wildcard voor het Last Heavyweight Standing-toernooi in februari 2026. En de winnaar van dat toernooi krijgt een titelgevecht met zwaargewichtkampioen Verhoeven. Dat klonk bij Zimmerman als muziek in de oren.

'Daarom ben ik hier ook'

"Ik heb meerdere onderhandelingen met Glory gehad. Ik ben al drie jaar met ze bezig", zegt Zimmerman in gesprek met Sportnieuws.nl. "Telkens beloofden ze me dat ik één wedstrijdje moest doen en daarna Rico zou krijgen. Nu is dit op mijn pad gekomen en heb ik dat met beide handen aangepakt. Ik zei tegen mijn trainer dat ik niks zou geloven totdat ik een contract zou zien. Twee dagen later had ik deze binnen en heb ik meteen getekend. Daarom ben ik ook weer hier, om Rico knock-out te slaan."

'Het heeft lang geduurd'

Begin 2012 sloeg Zimmerman een toen nog piepjonge Verhoeven tegen het canvas, daarna verdween hij bij Glory. Nu is hij weer terug. "Het voelt heerlijk, net alsof ik nooit ben weggeweest. We gaan de fans entertainen, ze hebben er lang om gevraagd. Ik ben de mensen dankbaar die mijn naam al die tijd noemden als iemand die ze in dit toernooi wilden zien. Het heeft lang geduurd, maar ik ben weer terug." Het lukte dus dertien jaar lang niemand meer om Verhoeven te stoppen, al kwamen mannen als Badr Hari en Jamal Ben Saddik wel dichtbij.

'Zoals mij is er maar één'

"Wat mij anders maakt dan de rest?", krijgt Zimmerman een lastige vraag voorgeschoteld. "Ik ben gewoon anders. Zoals mij is er maar één. Ik ben bang voor niks en ik vrees niemand. Ik ga geen uitdaging uit de weg. Kickboksen is nu heel anders dan tien jaar geleden. Ik zie het als voetbal, dat was vroeger ook rommelig. Kickboksen was dat toen ook. Het is nu veel soepeler en verfijnder, ook qua techniek. Verhoeven, Bahram Rajabzadeh en Mory Kromah maakten indruk de afgelopen maanden, maar ze vechten ook allemaal een beetje hetzelfde."