Bijna niemand gaf Rico Verhoeven vooraf een serieuze kans tegen de onbetwiste bokskampioen Oleksandr Usyk. Toch leek de Nederlander zaterdag lange tijd op weg naar een enorme stunt. In de elfde ronde ging het alsnog mis: na een reeks harde treffers van de Oekraïner besloot de scheidsrechter de partij te stoppen, iets wat tot veel irritatie leidde bij een hoop mensen. Zo ook bij vechtsporticoon Remy Bonjasky.

Bonjasky schoof zondagavond aan bij de talkshow RTL Tonight, waar werd nagepraat over het gevecht tussen Verhoeven en Usyk. Daarbij ging de aandacht vooral uit naar het moment waarop de scheidsrechter besloot de partij voortijdig te stoppen.

Handelen van scheidsrechter

Bonjasky kon zich duidelijk niet vinden in de manier waarop de scheidsrechter het gevecht had laten verlopen. Volgens de voormalig K-1-kampioen was er vooral in de elfde ronde een moment waarop Verhoeven zichtbaar in de problemen kwam en de arbiter veel eerder, of juist niet had moeten ingrijpen.

"Iedereen zag dat hij voor op punten stond. Van de tien rondes denk ik dat hij er twee niet beter was", zo stak Bonjasky af. "Op een gegeven moment in de elfde ronde gebeurt het. Hij krijgt dan een paar tikken. Op dat moment krijgt hij een goede opstoot van Oleksandr en dan gaat hij neer. Dan krijgt hij acht tellen."

Bonjasky vervolgde: "Nadat de scheidsrechter tot acht heeft geteld, laten ze Usyk weer erop afgaan, en die slaat hem (Verhoeven, red.) alle kanten op", aldus het vechtsporticoon, die steeds geïrriteerder werd naarmate zijn verhaal vorderde.

Opvallend moment

Bonjasky vond vooral het moment van ingrijpen opvallend. Volgens hem ontstond er een vreemde situatie: de scheidsrechter had Verhoeven eerder beter moeten beschermen, maar op het beslissende moment had hij juist de bel moeten respecteren en de ronde moeten laten eindigen.

"Ik vond dat de scheidsrechter te vroeg instapte, en tegelijkertijd ook te laat. Waarom zeg ik dat? Je hoort de bel! Dan moet je gewoon zeggen van 'de ronde is afgelopen. Maar nu springt hij ertussen en zegt hij dat de wedstrijd is afgelopen"

Volgens Bonjasky had de scheidsrechter moeten zeggen dat de ronde was afgelopen en niet de wedstrijd. "Want dan kon Rico zich herstellen in een minuut terwijl hij werd opgelapt."

Vreselijk voor klassieke boksers

Daarmee ging Bonjasky nog een stap verder in zijn kritiek. Volgens hem stond er niet alleen voor Verhoeven veel op het spel, maar ook voor de bokswereld zelf. Een overwinning van een kickbokser op een absolute bokskampioen als Usyk zou volgens Bonjasky voor veel klassieke boksers moeilijk te verkroppen zijn geweest. Dat maakte de manier waarop het gevecht eindigde in zijn ogen des te opvallender.

"Het was vreselijk geweest voor de klassieke boksers, voor ook al die anderen die het niet gered hadden, dat als een kickbokser van een bokser wint." Of het doorgestoken kaart was durft Bonjasky niet te zeggen. "Maar het ruikt er wel naar", zo besloot hij.

