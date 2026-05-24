Rico Verhoeven zette de bokswereld zaterdagnacht op zijn kop bij de piramides van Gizeh. Het omstreden einde van zijn gevecht tegen Oleksandr Usyk liet niemand onberoerd, ook niet in de sportwereld. Topschaatser Kjeld Nuis, een goede vriend van Verhoeven, liet dan ook snel van zich horen.

Verhoeven leverde een indrukwekkende prestatie tegen de ongeslagen wereldkampioen, maar zag de zege in ronde elf aan zich voorbijgaan toen scheidsrechter Mark Lyson ingreep en de partij stillegde. Het team van Verhoeven tekende officieel beroep aan tegen de uitslag, ervan overtuigd dat de bel al had geklonken op het moment van ingrijpen.

'Zoveel respect voor jou maat'

Wat er ook uit het beroep komt, één ding staat vast: Verhoeven heeft de bokswereld versteld doen staan. De kickbokser, in pas zijn tweede professionele boksgevecht, hield de ongeslagen wereldkampioen ronde na ronde in bedwang. Nuis was diep onder de indruk van hoe zijn vriend zich na afloop toonde. "Na zo'n beslissing zo'n interview kunnen geven. Zo f*cking veel respect voor jou maat", schreef hij via Instagram.

Want Verhoeven spaarde zichzelf niet tegenover de pers na afloop. "Ik was zo dichtbij. Keihard gewerkt, alles aan gedaan, alles voor gelaten. Net, net niet genoeg", zei hij tegenover onder meer het AD. Tegelijkertijd was hij erg zelfkritisch. "Als ik gewoon ben wie ik ben, dan geef ik het eigenlijk weg. Gewoon dom."

Bel al geklonken

Nuis liet ook op een andere manier blijken aan welke kant hij staat. De schaatser likte een post van boksexpert Adam Catterall, waarin hij uitlegt dat de bel al had geklonken op het moment dat scheidsrechter Lyson het gevecht stillegde. Een duidelijk statement van de olympisch medaillewinnaar.

De verontwaardiging bleef niet beperkt tot het ingrijpen van Lyson. Ook de officiële scorecards zorgden voor opschudding. Twee van de drie juryleden hadden het gevecht na tien rondes op gelijke hoogte staan, terwijl de meeste fans en analisten Verhoeven een ruime voorsprong gaven. De cijfers liegen er niet om: doordat de jury Verhoeven al benadeelde vóór de stoppage, zou de 10-8 ronde van Usyk in de elfde de wedstrijd alsnog in zijn voordeel hebben beslist. Met andere woorden: zelfs als Lyson niet had ingegrepen, had Verhoeven op de officiële kaarten verloren volgens de jury.

Verhoeven vs Usyk 2

Nuis zit zelf ook midden in de voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen samen met zijn vriendin Joy Beune, die eveneens topschaatsster is. Dat hij tussendoor de tijd nam om zijn vriend publiekelijk te steunen, zegt veel over de band tussen de twee. Of Nuis hem binnenkort weer in actie kan zien, lijkt een kwestie van tijd. Een rematch lijkt onvermijdelijk: organisator Turki Al Sheikh liet direct na het gevecht weten daar volledig achter te staan en hintte op een nieuwe partij, ditmaal op Nederlands grondgebied.

i Kjeld Nuis is diep onder de indruk van Rico Verhoeven. ©Instagram

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover