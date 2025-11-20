Kickbokser Rico Verhoeven nam donderdag afscheid van zijn wereldtitel en kondigde zijn vertrek bij Glory aan. Dat bracht veel teweeg in de vechtsportwereld. De 36-jarige krijgt veel liefdevolle reacties op zijn besluit.

Verhoeven bedankt na het opgeven van zijn wereldtitel in het kickboksen al zijn fans via Instagram. "Na meer dan twaalf jaar, vijftien wereldtitels en talloze onvergetelijke nachten, heb ik besloten mijn Glory zwaargewicht wereldtitel op te geven", schreef hij. "Aan alle fans die deel hebben uitgemaakt van deze ongelooflijke reis: bedankt voor de herinneringen, de energie en het respect. Het is geen afscheid, het is een 'tot we elkaar weer zien'."

Het bericht leidt tot veel positieve reacties. Verhoeven wordt bestempeld als 'legende' in de sport, onder andere door kickbokser Don Sno. Hij reageert dat de King of Kickboxing 'de sport letterlijk heeft uitgespeeld'.

'De perfecte carrière'

"En op je hoogtepunt de handschoenen opgehangen", vervolgt de Nederlands-Surinaamse weltergewicht. "Dé perfecte carrière. Gaandeweg alle haters de mond gesnoerd en de harten van velen veroverd, waaronder de mijne. Dankjewel voor het banen van de weg."

Verhoeven vocht volgens zijn critici niet altijd tegen de sterkste tegenstanders. De vechtsporter, die ook graag in films acteert, maakte ook naam door tweemaal van Badr Hari en Jamal Ben Saddik te winnen.

Er wordt ook gereageerd vanuit de entertainmentindustrie. Dj Nicky Romero is trots op de Nederlander. "Wat een prestaties bro, niemand pakt je dit ooit nog af", schrijft hij. "Op naar het volgende avontuur." BN'er Timor Steffens en Bram Krikke reageren met een reeks emoji's.

'GOAT'

Door Eddie Hall, de sterkste man ter wereld in 2017, wordt Verhoeven benoemd tot 'de grootste'. Daar is Roemeense kickbokser Benny Adegbuyi het helemaal mee eens. "De beste die het ooit gedaan heeft. Kickboxing Goat."

Verhoeven kwam in 2012 als kickbokser bij Glory. Hij was 4418 dagen lang regerend kampioen in het kickboksen. Hij liet zijn contract bij de organisatie ontbinden, maar stopt niet in de vechtstport. De Brabander gaat zijn grenzen verleggen buiten de kickboksorganisatie.