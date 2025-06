Glory 100 kent volop spektakel. Zo kreeg Jamal Ben Saddik tot ieders verrassing een zware klap te verwerken. Bahram Rajabzadeh zorgde juist voor een sensationele knock-out en Rico Verhoeven stapt later op de avond de ring in voor zijn titelgevecht.

Nico Horta gered door de bel tegen Milos Cvjeticanin

Twee gewaagde vechters: de Serviër en de Kaapverdiaan hadden het zichtbaar niet makkelijk tegen elkaar. Cvjeticanin komt normaliter uit in de light heavyweight divisie van Glory, maar heeft meerdere keren bewezen ook prima tegen echte zwaargewichten te kunnen battelen. Cvjeticanin had in de derde ronde tenminste een knockdown nodig om nog te winnen. Dat leek hij zich in de slotseconden te realiseren, waarna hij het Horta nog even flink moeilijk maakte. Maar Horta werd letterlijk en figuurlijk gered door de bel en is dus de tweede finalist die we in december zullen terugzien.

Anis Bouzid wint eerste toernooifinale tegen Iraj Azizpour

De eerste finale van de avond zit erop. Bouzid stond tegenover Azizpour. De twee vochten beide enkele uren geleden ook al en waren dan ook, vooral in de derde ronde, zichtbaar vermoeid. Het was daarom niet de meest spectaculaire partij om te zien. Al was Bouzid duidelijk de betere vechter tijdens de partij.

Grote teleurstelling voor Jamal Ben Saddik

Ben Saddik wilde in de eerste ronde een trap naar het lichaam van Laïdouni uitdelen, maar de Fransman blokte die perfect, waardoor de Marrokkaanse Belg geblesseerd raakte aan zijn scheenbeen en niet meer verder mocht vechten. Ben Saddik raakte behoorlijk geëmotioneerd na dit teleurstellende einde in de eerste ronde.

Wederom razendsnelle knock-out voor Gashi

Ook Luigj, de tweelingbroer van Asdren, werd in de eerste ronde verslagen met een knock-out. Tariq Osaro was duidelijk te sterk voor Gashi, na een hoge trap kreeg hij in eerste instantie acht tellen, maar gaf aan niet meer verder te kunnen vechten, waarna ook deze partij tijdens de eerste ronde eindigde.

Razendsnelle knock-out van Bahram Rajabzadeh

Bizar! The Golden Wolf had amper een minuut nodig om Adren Gashi naar het canvas te slaan. Laatstgenoemde stond niet meer op, waardoor de partij, tot grote vreugde van de fans, razendsnel afgelopen was. Rajabzadeh zal in de finale tegen Mory Kromah vechten.

Dansende Mory Kromah domineert Alin Nechita

De man die van elke walk-out een show maakt, maakte zaterdag ook van zijn eigen partij een grote show. Drie rondes lang domineerde hij Nechita. De Roemeen toonde zich overigens ook sterk, hij moest af en toe flink incasseren maar hield zich keurig staande en vocht knap terug. Kromah vecht later vanavond in de finale tegen Bahram Rajabzadeh of Asdren Gashi.

Mohamed Touchassi wint van Serkan Ozcaglayan

The battle of The Hague, zo werd deze partij genoemd. Touchassi, die zijn laatste partijen verloor, keerde zaterdag sterker terug dan ooit en won overtuigend van Ozcaglayan, waarna hij Sergej Braun uitdaagde.

Deniz Demirkapu schiet tekort tegen Berjan Peposhi

Demirkapu verloor de eerste ronde op twee punten verschil. Hij hielp zichzelf ook niet door meerdere keren tegen de regels te clinchen. In de tweede ronde leek het een verloren zaak voor de Turk, toen hij twee knockdowns voor zijn kiezen kreeg, maar na de tweede deelde hij direct een knockdown uit aan Peposhi met een schitterende hoge trap tegen zijn hoofd. Al was dat duidelijk niet genoeg om nog te winnen.

Cem Caceres breekt opnieuw zijn neus (TKO)

Een vervelende partij voor Caceres tegen Milos Cvjeticanin. In de eerste ronde deelde laatstgenoemde een rake knie uit, waarna de neus van Caceres niet stopte met bloeden en de partij door de scheidsrechter vroegtijdig werd beëindigd (TKO).

Nico Horta verslaat goede vriend Colin George

Horta heeft zijn goede vriend George verslagen. Al had hij het niet makkelijk. "Je hebt me pijn gedaan, jongen," zei hij terwijl hij George omhelsde na de partij. Horta vecht later vanavond de finale tegen Cem Caceres of Milos Cvjeticanin.

Anis Bouzid verslaat Asadulla Nasipov in extra ronde

Nasipov kreeg in de eerste ronde een knockdown om zijn oren van Bouzid, maar voelde zich in de tweede ronde steeds meer comfortabel. Zo comfortabel, dat hij zich perfect terug knokte en aan de hand van een extra ronde een winnaar moest worden vastgesteld. In de vierde extra ronde was Bouzid duidelijk degene die nog de meeste energie had,

Iraj Azizpour door naar finale tegen Ionuț Iancu

Ionuț Iancu en Iraj Azizpour hadden aan elkaar een zeer gewaagde tegenstander, wat voor het publiek voor groot vermaak zorgde. Uiteindelijk won Azizpour op basis van een gedeelde beslissing.

Knock-out tijdens het allereerste gevecht

Het jubileumevenement is afgetrapt met een banger. Iuri Fernandes en Samuele Pugliese streden tegen elkaar om een reserveplaats in het toernooi, mocht er iemand uitvallen. Fernandes won op basis van een technische knock-out, nadat Pugliese behoorlijk in zijn gezicht geraakt was en hevig bloedde.

fightcard

Het hoofdgevecht van de avond is een titelstrijd tussen The King of Kickboxing Rico Verhoeven en voormalig light heavyweight kampioen Artem Vakhitov. De Rus staat voor de zware opgave om de kampioen van zijn troon te stoten, iets wat Levi Rigters in december nog vergeefs probeerde. Rigters kreeg Verhoeven wel aan het wankelen met een knockdown, maar slaagde er niet in de titel te veroveren. Sindsdien staat Rico op twaalf succesvolle titelverdedigingen. Brengt het ‘ongeluksgetal’ de Rus zaterdag misschien geluk?

Kaart vol titelgevechten

Verhoeven is niet de enige die zijn titel op het spel zet. De vechtkaart telt liefst vier titelgevechten. De andere titelgevechten op de kaart vinden allemaal voor de tweede keer plaats: Tarik Khbabez neemt het voor de tweede keer op tegen Sergej Maslobojev (light heavyweight), Michael Boapeah mag het opnieuw proberen tegen Donovan Wisse (middleweight) en ook Petch vecht voor een tweede keer tegen Miguel Trindade (featherweight).

Toernooi

Maar het blijft niet bij de titelgevechten. Ook de tweede ronde van Last Heavyweight Standing, het grootste toernooi van het jaar, vindt plaats. Alle vechters die de eerste ronde overleefden zijn op basis van een loting ingedeeld in een mini toernooi. In totaal vinden er vier van die mini toernooien plaats, deze beginnen elk met twee halve finales, waarna de winnaars daarvan het tegen elkaar opnemen in een finale. Onder andere Jamal Ben Saddik, Bahram Rajabzadeh en Tariq Osaro zullen daarin strijden voor een finaleplaats.