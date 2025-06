Rico Verhoeven heeft zijn titel voor de dertiende keer met succes verdedigd bij Glory. De wereldkampioen was gedurende vijf rondes veel te sterk voor Artem Vakhitov. Jamal Ben Saddik en Bahram Rajabzadeh kregen beiden een knock-out om hun oren en liggen uit het prestigieuze toernooi Last Heavyweight Standing.

Rico Verhoeven veel te sterk voor Artem Vakhitov

The King Of Kickboxing heeft op overtuigende wijze voor de dertiende keer zijn wereldtitel verdedigd. De Nederlander was veel te sterk voor Vakhitov en won elke ronde. De Rus kreeg het naar mate het gevecht vorderde steeds zwaarder met de uitstekende conditie van de wereldkampioen.

Sergej Maslobojev verovert titel van Tarik Khbabez

We hebben een nieuwe light heavyweight-kampioen! Maslobojev heeft Khbabez in de vierde ronde met een knock-out verslagen. Khbabez leek in de eerste rondes zich nog comfortabel te voelen en de partij rustig naar zich toe te trekken, maar kreeg het in de vierde ronde enorm zwaar na een stoot op zijn lichaam. Na de tweede knockdown stond hij niet meer op.

Gevecht tussen Kromah en Rajabzadeh loopt uit de hand

Een bizarre finale vond plaats tussen titanen Mory Kromah en Bahram Rajabzadeh. De twee kemphanen gingen letterlijk en figuurlijk op de vuist nadat Rajabzadeh Kromah op de grond trok en natrapte, waarna Kromah zijn woede niet kon inhouden en Rajabzadeh schreeuwend te lijf ging. Twee beveiligers kwamen de ring in om de kemphanen te kalmeren, waarna het gevecht werd voortgezet en Kromah The Golden Wolf uitschakelde met een flying knee.

Donovan Wisse verslaat Michael Boapeah en houdt titel

Het tweede titelgevecht was toch wel één van de spannendste gevechten van de avond. Niet alleen omdat het een rematch betrof, maar vooral omdat beide kickboksers enorm aan elkaar gewaagd waren. Zelfs de jury had het lastig, dat bleek wel uit de verdeelde uitslagen per ronde. Na het gevecht stak Wisse direct zijn handen in de lucht om zijn winst te claimen. Die kreeg hij dan ook, tot grote verbazing van de uitdager, die met open mond toekeek hoe de titelhouder won.

Petch behoudt titel tegen Miguel Trindade

Na de verloren finale tijdens het vedergewicht-toernooi in Japan afgelopen december, was Petch tijdens Glory 100 wederom veel te sterk voor Miguel Trindade. De Thai won alle vijf de rondes overtuigend van de Portugees en behoudt daarmee zijn titel.

Sensationele Glory-kickbokser wint op één avond twee keer op knock-out Tariq Osaro heeft tijdens Glory 100 twee partijen gevochten die hij beide op knock-out heeft gewonnen. De Nigeriaan, die deelneemt aan het toernooi The Last Heavyweight Standing, sloeg zowel Luigj Gashi als Sofian Laïdouni naar het canvas.

Tariq Osaro tegen Sofian Laïdouni

Osaro en Laïdouni vochten eerder tegen elkaar dan verwacht. Het schema werd namelijk iets omgegooid omdat één van de vedergewichten (Petch of Trindade) te laat zou zijn gearriveerd. Zowel Laïdouni als Osaro hebben tijdens hun eerste partij amper gevochten vanwege een vroege knock-out. En die lijn zette Cookie vrolijk door. In het begin van de tweede ronde versloeg hij de Fransman met een knock-out.

Nico Horta gered door de bel tegen Milos Cvjeticanin

Twee gewaagde vechters: de Serviër en de Kaapverdiaan hadden het zichtbaar niet makkelijk tegen elkaar. Cvjeticanin komt normaliter uit in de light heavyweight-divisie van Glory, maar heeft meerdere keren bewezen ook prima tegen echte zwaargewichten te kunnen battelen.

Cvjeticanin had in de derde ronde minstens een knockdown nodig om nog te kunnen winnen. Dat leek hij zich in de slotseconden te realiseren, waarna hij het Horta nog even flink moeilijk maakte. Maar Horta werd letterlijk en figuurlijk gered door de bel en is dus de tweede finalist die we in december zullen terugzien.

Anis Bouzid wint eerste toernooifinale tegen Iraj Azizpour

De eerste finale van de avond was Bouzid tegen Azizpour. De twee vochten beide enkele uren eerder ook al en waren dan ook, vooral in de derde ronde, zichtbaar vermoeid. Het was daarom niet de meest spectaculaire partij om te zien. Al was Bouzid duidelijk de betere vechter tijdens de partij.

Grote teleurstelling voor Jamal Ben Saddik

Ben Saddik wilde in de eerste ronde een trap naar het lichaam van Laïdouni uitdelen, maar de Fransman blokte die perfect, waardoor de Marrokkaanse Belg geblesseerd raakte aan zijn scheenbeen en niet meer verder mocht vechten. Ben Saddik raakte behoorlijk geëmotioneerd na dit teleurstellende einde in de eerste ronde.

Kickbokser Levi Rigters 'zit er weer lekker in' na pittige periode: 'Mentaal gaat het heel goed' Het gaat goed met kickbokser Levi Rigters. Na een pittige periode voor de Nederlander, vanwege het verlies van zijn vader, voelt hij zich mentaal weer beter. Hij geniet van een avond in het publiek bij Glory 100.

Wederom razendsnelle knock-out voor Gashi

Ook Luigj, de tweelingbroer van Asdren, werd in de eerste ronde verslagen met een knock-out. Tariq Osaro was duidelijk te sterk voor Gashi. Na een hoge trap kreeg hij in eerste instantie acht tellen, maar hij gaf aan niet meer verder te kunnen vechten, waarna ook deze partij tijdens de eerste ronde eindigde.

Razendsnelle knock-out van Bahram Rajabzadeh

Bizar! The Golden Wolf had amper een minuut nodig om Adren Gashi naar het canvas te slaan. Laatstgenoemde stond niet meer op, waardoor de partij, tot grote vreugde van de fans, razendsnel afgelopen was. Rajabzadeh zal in de finale tegen Mory Kromah vechten.

Dansende Mory Kromah domineert Alin Nechita

De man die van elke walk-out een show maakt, maakte zaterdag ook van zijn eigen partij een grote show. Drie rondes lang domineerde hij Nechita. De Roemeen toonde zich overigens ook sterk, hij moest af en toe flink incasseren maar hield zich keurig staande en vocht knap terug. Kromah vecht later vanavond in de finale tegen Bahram Rajabzadeh of Asdren Gashi.

Mohamed Touchassi wint van Serkan Ozcaglayan

The battle of The Hague, zo werd deze partij genoemd. Touchassi, die zijn laatste partijen verloor, keerde zaterdag sterker terug dan ooit en won overtuigend van Ozcaglayan, waarna hij Sergej Braun uitdaagde.

Deniz Demirkapu schiet tekort tegen Berjan Peposhi

Demirkapu verloor de eerste ronde op twee punten verschil. Hij hielp zichzelf ook niet door meerdere keren tegen de regels te clinchen. In de tweede ronde leek het een verloren zaak voor de Turk, toen hij twee knockdowns voor zijn kiezen kreeg, maar na de tweede deelde hij direct een knockdown uit aan Peposhi met een schitterende hoge trap tegen zijn hoofd. Al was dat duidelijk niet genoeg om nog te winnen.

Cem Caceres breekt opnieuw zijn neus (TKO)

Een vervelende partij voor Caceres tegen Milos Cvjeticanin. In de eerste ronde deelde laatstgenoemde een rake knie uit, waarna de neus van Caceres niet stopte met bloeden en de partij door de scheidsrechter vroegtijdig werd beëindigd (TKO).

Nico Horta verslaat goede vriend Colin George

Horta heeft zijn goede vriend George verslagen. Al had hij het niet makkelijk. "Je hebt me pijn gedaan, jongen," zei hij terwijl hij George omhelsde na de partij.

Anis Bouzid verslaat Asadulla Nasipov in extra ronde

Nasipov kreeg in de eerste ronde een knockdown om zijn oren van Bouzid, maar voelde zich in de tweede ronde steeds meer comfortabel. Zo comfortabel, dat hij zich perfect terug knokte en aan de hand van een extra ronde een winnaar moest worden vastgesteld. In de vierde extra ronde was Bouzid duidelijk degene die nog de meeste energie had,

Iraj Azizpour door naar finale tegen Ionuț Iancu

Ionuț Iancu en Iraj Azizpour hadden een zeer gewaagde tegenstander aan elkaar, wat voor het publiek voor groot vermaak zorgde. Uiteindelijk won Azizpour op basis van een gedeelde beslissing.

Knock-out tijdens het allereerste gevecht

Het jubileumevenement werd afgetrapt met een banger. Iuri Fernandes en Samuele Pugliese streden tegen elkaar om een reserveplaats in het toernooi, mocht er iemand uitvallen. Fernandes won op basis van een technische knock-out, nadat Pugliese behoorlijk in zijn gezicht geraakt was en hevig bloedde.