Het gaat goed met kickbokser Levi Rigters. Na een pittige periode voor de Nederlander, vanwege het verlies van zijn vader, voelt hij zich mentaal weer beter. Hij geniet van een avond in het publiek bij Glory 100.

Daar zit hij niet alleen maar ontspannen te kijken naar al het spektakel, maar let hij ook op zijn mogelijke volgende tegenstanders. "Ik verwacht dat de jongens die nu verliezen in augustus weer een herkansing krijgen. Dus je kijkt wel wie er eventueel meedoen", vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Hij is zich al aan het voorbereiden op het toernooi en kijkt positief vooruit. "Het gaat heel goed. Zowel fysiek als mentaal", aldus de 29-jarige Nederlander. "Fysiek moet ik nog wel wat stappen zetten, maar we hebben nog tijd."

'Pittige periode'

"Mentaal gaat het heel goed", zegt Rigters. "Het was natuurlijk een pittige periode, maar ik zit er weer lekker in." Zijn vader overleed vlak voor het titelgevecht met Rico Verhoeven aan maagkanker. Hij stapte toch de ring in. Het gevecht werd erg emotioneel en daar had Rigters later last van.

"Toen dat allemaal voorbij was, stortte ik wel een beetje in. Ineens was er stilte, ineens kon alles landen", vertelde hij eerder al eens. Hij nam rust en ging mediteren om zich weer beter te voelen. Nu kan hij zich weer richten op zijn carrière.

Last Heavyweight Standing

Rigters maakte eerder bekend dat hij niet zou deelnemen aan het grootste toernooi van het jaar: Last Heavyweight Standing. Maar in augustus stroomt hij alsnog in in de tweede fase van het toernooi.

De eerste fase van het toernooi vond plaats in april, waar Rigters als toeschouwer aanwezig was. In augustus en oktober gaat de tweede fase van start, met 24 nieuwe zwaargewichten. Daar zullen, na een aantal mini-toernooitjes uiteindelijk drie vechters overblijven, plus vier vechters uit de eerste fase. Samen met een wildcard zal dat zorgen voor een finale met acht zwaargewichten in december.

Glory 100

Glory 100 is het jubileumevenement van de vechtsportorganisatie. De vechtkaart telt liefst vier titelgevechten. Het hoofdgevecht van de avond is een titelstrijd tussen The King of Kickboxing Rico Verhoeven en voormalig light heavyweight kampioen Artem Vakhitov. De Rus staat voor de zware opgave om de kampioen van zijn troon te stoten, iets wat Levi Rigters in december nog vergeefs probeerde. Sindsdien staat Verhoeven op twaalf succesvolle titelverdedigingen.