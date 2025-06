Tariq Osaro heeft tijdens Glory 100 twee partijen gevochten die hij beide op knock-out heeft gewonnen. De Nigeriaan, die deelneemt aan het toernooi The Last Heavyweight Standing, sloeg zowel Luigj Gashi als Sofian Laïdouni naar het canvas.

In de halve finale stond Osaro, ook bekend als Cookie, tegenover Luigj Gashi. Gashi was er wellicht met zijn hoofd niet helemaal bij, omdat hij zijn tweelingbroer een partij voor zijn eigen partij in de eerste ronde knock-out had zien gaan tegen Bahram Rajabzadeh.

Gashi-tweeling

Osaro was de favoriet, gezien zijn betere fightrecord in vergelijking tot dat van Gashi. Hij maakte zijn favorietenrol meer dan waar door ook de andere helft van de Gashi-tweeling in de eerste ronde op knock-out te verslaan.

Met slechts één ronde gevochten, had hij dan ook voldoende energie over voor de finale. Maar dat gold voor tegenstander Laïdouni net zo goed. De Fransman versloeg Jamal Ben Saddik al vroeg in de wedstrijd nadat de Marokkaanse Belg geblesseerd raakte aan zijn scheenbeen.

Finale

De finale tussen de Nigeriaan en de Fransman duurde in elk geval langer dan de halve finale van beide kickboksers. Maar Laïdouni was niet opgewassen tegen de harde stoten en trappen van Osaro, waardoor ook de finale vroegtijdig met een knock-out eindigde. Osaro zal naar alle waarschijnlijkheid in elk geval lekker slapen met twee nieuwe knock-outs op zijn fightrecord.

"Ik wil graag de mensen uit mijn hoek bedanken voor hun geloof in mij," scandeerde de Nigeriaan na afloop in de ring. "Ze hebben mij voorbereid en verteld wat ik moest doen tijdens mijn gevecht. Ik ben heel blij dat ik me heb gekwalificeerd voor de finale in december. Het is tijd om wat rust te nemen en in december ben ik terug met nog meer cookies."