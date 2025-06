Kickbokser Jamal Ben Saddik heeft verloren van Sofian Laïdouni na ernstig letsel aan zijn scheenbeen. Een enorme teleurstelling voor de Marrokkaanse Belg. De doktor moest al in de eerste ronde ingrijpen.

Ben Saddik wilde in de eerste ronde een trap naar het lichaam van Laïdouni uitdelen, maar de Fransman blokte die perfect, waardoor de Marrokkaanse Belg geblesseerd raakte aan zijn scheenbeen en niet meer verder mocht vechten.

Hij had een enorme snee in zijn scheenbeen en voor de medici was het meteen duidelijk: Ben Saddik kon niet verder. Hij raakte behoorlijk geëmotioneerd na dit teleurstellende einde in de eerste ronde.

i Het been van Ben Saddik ©Glory

Glory 100

Glory 100 is het jubileumevenement van de vechtsportorganisatie. De vechtkaart telt liefst vier titelgevechten. Het hoofdgevecht van de avond is een titelstrijd tussen The King of Kickboxing Rico Verhoeven en voormalig light heavyweight kampioen Artem Vakhitov. De Rus staat voor de zware opgave om de kampioen van zijn troon te stoten, iets wat Levi Rigters in december nog vergeefs probeerde. Sindsdien staat Verhoeven op twaalf succesvolle titelverdedigingen.

De andere titelgevechten op de kaart vinden allemaal voor de tweede keer plaats: Tarik Khbabez nam het voor de tweede keer op tegen Sergej Maslobojev (light heavyweight), Michael Boapeah mocht het opnieuw proberen tegen Donovan Wisse (middleweight) en ook Petch vocht voor een tweede keer tegen Miguel Trindade (featherweight).

Last Heavyweight Standing

Maar het bleef niet bij de titelgevechten. Ook de tweede ronde van Last Heavyweight Standing, het grootste toernooi van het jaar, vond plaats. Alle vechters die de eerste ronde overleefden waren op basis van een loting ingedeeld in een mini toernooi. In totaal vonden er vier van die mini toernooien plaats, die elk met twee halve finales begonnen, waarna de winnaars daarvan het tegen elkaar opnamen in een finale.