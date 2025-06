De vierde finale van The Last Heavyweight Standing tussen Bahram Rajabzadeh en Mory Kromah liep compleet uit de hand. Eerstgenoemde trok Kromah naar de grond en trapte na, waarna Kromah hem schreeuwend te lijf ging en beveiligers de ring in moesten duiken om complete escalatie te voorkomen.

Een bizarre finale vond plaats tussen titanen Mory Kromah en Bahram Rajabzadeh. De twee kemphanen gingen letterlijk en figuurlijk met elkaar op de vuist nadat Rajabzadeh Kromah op de grond trok en natrapte. Kromah was op zijn beurt not amused van deze actie en wilde Rajabzadeh schreeuwend te lijf gaan. "Ik zeg op zo'n moment gewoon alles wat er op mijn hart ligt en heb hem van top tot teen uitgescholden," verklaarde hij later aan Sportnieuws.nl.

Minpunt

Het spel werd stilgelegd en twee beveiligers doken de ring in om de kemphanen te kalmeren. Ook de scheidsrechter vroeg assistentie en besloot uiteindelijk om beide vechters een minpunt te geven, waarbij hij Rajabzadeh vertelde dat hij gediskwalificeerd zou worden als hij dit nog een keer zou doen. De twee gaven elkaar vervolgens een knuffel en het spel werd hervat.

Niet lang daarna gaf Kromah The Golden Wolf een knockdown om zijn oren. The Black Ghost was duidelijk gebrand. Met een flying knee bracht hij definitief een einde aan het gevecht en het toernooi voor Bahram. "Ik voel me beter en nog meer sexy dan ooit," grapte hij na afloop.

Glory 100

Glory 100 is het jubileumevenement van de vechtsportorganisatie. De fightcard bestond dan ook uit een line-up waar kickboksfans van smulden. De kaart telde liefst vier titelgevechten. Naast Verhoeven en Vakhitov vochten ook Tarik Khbabez en Sergej Maslobojev om de titel in de light heavyweight divisie. In het middengewicht vochten Donovan Wisse en Michael Boapeah om de titel. In de featherweight divisie stonden Petch en Miguel Trindade tegenover elkaar om voor een titelgevecht.

Maar het bleef niet bij de titelgevechten. Ook de tweede ronde van Last Heavyweight Standing, het grootste toernooi van het jaar, vond plaats. Alle vechters die de eerste ronde overleefden waren op basis van een loting ingedeeld in een mini toernooi. In totaal vonden er vier van die mini toernooien plaats, die elk met twee halve finales begonnen, waarna de winnaars daarvan het tegen elkaar opnamen in een finale.