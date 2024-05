'Hij is hiervoor geboren': Rico Verhoeven onder de indruk van wereldkampioen Tarik Khbabez

Op 8 juni vindt de 'Light Heavyweight Grand Prix' van Glory plaats en daar zullen weer een aantal bekenden namen hun kwaliteiten laten zien. Kampioen zwaargewicht Rico Verhoeven heeft ook zeker zin in het achtmanstoernooi en hij is benieuwd naar de nieuwe wereldkampioen Tarik Khbabez.

"We zullen zien hoe hij het doet als kampioen in de Grand Prix, er zal veel druk op hem staan", vertelt Rico Verhoeven over Tarik Khbabez in een interview met Glory. Rico benadrukt dat de grootste kracht van Khbabez is dat hij nooit opgeeft en altijd blijft gaan. "Hij is hiervoor geboren", aldus de The King of Kickboxing.

Publieksfavoriet Bahram Rajabzadeh kan het volgens Verhoeven ook heel erg goed doen. "Het zijn mensen van zijn eigen gewicht, maar het zal er vlugger aan toe gaan dan in het zwaargewicht. Ik ben benieuwd hoe hij daarmee om zal gaan." Verhoeven heeft niet echt een favoriet, maar ziet wel dat er vele goede vechters aanwezig zijn bij het achtmanstoernooi.

Grand Prix

Tijdens de lichtzwaargewicht Grand Prix van Glory zullen een heel aantal goede vechters aanwezig zijn. Zo zijn de wereldkampioen Tarik Khbabez en The Golden Wolf Bahram Rajabzadeh er bij, maar ook veteraan Bogdan Stoica komt in actie. Deze Roemeense reus van 1,91 meter heeft maar liefst 58 overwinningen op zijn naam staan en 40 daarvan waren met een knockout. Kortom, iemand om rekening mee te houden.

Verder zullen ook voormalig kampioenen Donegi Abena en Sergej Maslobojev meedoen met het spektakel van 8 juni. Maslobojev wist in 2019 te winnen van Rajabzadeh en is dus verantwoordelijk voor één van de twee verloren partijen van de Azerbeidzjaanse kickbokser. Het zal een mooie en vurige partij zijn als Maslobojev en Rajabzadeh tegenover elkaar komen te staan. The Golden Wolf zal ongetwijfeld zijn revanche willen.

Khbabez tegen Abena

Donegi Abena ziet ook graag een revanche, aangezien hij in maart zijn wereldtitel verloor aan Khbabez. Voorafgaand aan het afgelopen titelgevecht liepen de gemoederen al hoog op. Als deze twee weer elkaar tegenkomen in de ring zal het ongetwijfeld voor veel vuurwerk gaan zorgen.