Vechtsportfans kijken al een tijd uit naar de finale van het Last Heavyweight Standing-toernooi. Kickboksorganisatie Glory maakte woensdag echter bekend dat deze wordt uitgesteld. De eindstrijd zal pas in 2026 plaatsvinden.

Dat meldt Glory via Instagram. De finale zou worden uitgevochten tijdens Collision 8 op 13 december in GelreDome, maar dat gaat nu niet door. De eindstrijd van het zwaargewichttoernooi wordt verschoven naar begin 2026. Wanneer dat precies is, laat de kickboksorganisatie niet weten.

Volgens Glory is het besluit genomen omdat meerdere topvechters geblesseerd of nog niet voldoende hersteld zijn van hun vorige gevecht. “We willen een finale die het toernooi waard is, met fitte en scherpe vechters. Nu kan dat niet.” Mory Kromah had zich bijvoorbeeld afgemeld nadat hij geblesseerd zou zijn geraakt na een scooterongeluk. Hij had zich net als Tariq Osaro, Anis Bouzid en Nico Horta al gekwalificeerd voor de finale.

Titelgevecht

Glory hoopt met wat extra tijd dat alle kickboksers weer fit zijn en kans maken op de eindzege. Er staat ook wat op het spel. De winnaar van dit toernooi lijkt het in 2026 op te mogen nemen tegen Rico Verhoeven, in een poging hem van de troon te stoten. Verhoeven is al ruim twaalf jaar de ongeslagen wereldkampioen bij de zwaargewichten.

Levi Rigters

Levi Rigters verloor bij Glory 104 van Sofian Laïdouni en is daarmee zo goed als uitgeschakeld in het zwaargewichttoernooi Last Heavyweight Standing. Een titelgevecht tegen Rico Verhoeven lijkt daardoor voorlopig ver weg, al zou hij met een wildcard nog een tweede kans kunnen krijgen.

Rico Verhoeven, Levi Rigters en Jamal Ben Saddik

Er zijn nog wildcards beschikbaar voor de finale van het prestigieuze toernooi, maar daar wil Rigters vooralsnog even niets van weten. "Voor mij is het nog te vroeg om te praten over wildcards. Ik ga dit eerst verwerken, fysiek en mentaal. En dan gaan we zien wat er in december gaat gebeuren, maar dat is nu nog te vroeg", zei hij na Glory 104 tegen Sportnieuws.nl. Rico Verhoeven zelf zei eerder al niet mee te willen doen aan het zwaargewichtentoernooi. Zijn grote rivaal Jamal Ben Saddik probeerde het wel, maar verloor zijn partij van Rigters.