'Monsterlijke' UFC-ster rent na verwurging recht op president Donald Trump af: 'Hij is niet eens buiten adem'

UFC 316 kende een zinderend einde van de vechtavond. Merab Dvalishvili behield zijn wereldtitel in het bantamgewicht door grote ster Sean O'Malley te grazen te nemen. Maar wat hij meteen na zijn winst deed, gaat viraal.

In de derde ronde won de UFC-ster met Georgische en Amerikaanse roots van O'Malley. Hij had hem in een verwurging, waarna de vier jaar jongere O'Malley niks anders kon dan aftikken. Vol vreugde rende Dvalishvili daarna rechtstreeks naar de rand van de octagon, sprong over het hek en wist precies waar twee hooggeplaatste gasten zaten. Nog voordat die in de gaten hadden wat er gebeurde, had hij hun handen al geschud.

'Hij is een monster'

De commentatoren van de main card van UFC 316 waren nog bezig om Dvalishvili en zijn zege te omschrijven, toen ook zij snel moesten schakelen. "Hij is een monster, een monster", herhaalde één van de commentatoren zich keer op keer vol ongeloof. Maar de vechter zelf stond op dat moment al handen te schudden met UFC-baas Dana White en nog veel belangrijker: met de president van de Verenigde Staten; Donald Trump.

Donald Trump bij de UFC

Wat de MMA-kenners opviel, was dat Dvalishvili niet eens moe oogde. "Hij is niet eens buiten adem", spraken ze vol bewondering na de zege op O'Malley. Trump duikt wel vaker op bij UFC-gevechten. Hij is een groot fan van de MMA en staat er bij veel vechters goed op. Eerder toonde bijvoorbeeld topvechter Colby Covington zich een groot fan van de omstreden president, door met hem te poseren en zijn ketting met het hoofd van Trump erop te kussen.

Conditie sterkste wapen

Dat Dvashvili niet buiten adem was, is misschien wel zijn sterkste punt. Tijdens zijn eerste titelverdediging vorig jaar stond hij na vier slopende rondes nog te springen alsof hij een Duracell-konijntje was. O'Malley gaf in diverse interviews voorafgaand nog aan dat hij zich daar beter op had voorbereid, want hij had de afgelopen maanden naar eigen zeggen als een monnik geleefd. Tevergeefs, zo bleek.