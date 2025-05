President Donald Trump stelt bij ontmoeting met FIFA-baas pikante vraag over deelname Rusland

Voormalig president Donald Trump reageert verbaasd op het feit dat Rusland door de FIFA is uitgesloten van deelname aan de kwalificaties voor het WK 2026, dat in de VS, Mexico en Canada wordt gehouden. Het Russische nationale voetbalteam is door de FIFA en UEFA verbannen van internationale wedstrijden na de grootschalige invasie van Oekraïne in 2022.

Dinsdag ontmoette Trump in het Witte Huis FIFA-president Gianni Infantino. Dit was de eerste bijeenkomst van de werkgroep die door de Trump-regering is aangesteld om het WK te organiseren. Andrew Giuliani, zoon van de voormalig burgemeester van New York en advocaat van Trump, Rudolph Giuliani, werd aangesteld als hoofd van deze werkgroep.

'Is dat echt waar?'

Tijdens de persconferentie na afloop reageerde de 47e president van de VS verrast op een vraag van een journalist over de schorsing van Rusland. "Wist ik niet. Is dat echt waar?", vroeg Trump aan Infantino. De FIFA-baas bevestigde dit. "Voorlopig mogen ze niet spelen, maar we hopen dat er iets verandert en dat er vrede komt, zodat Rusland weer kan worden toegelaten," legde Infantino uit.

'Hij is de baas'

"Hij (Infantino, red.) is de baas, ik heb niets te maken met die beslissing. Hé, misschien is het wel een goede stimulans, toch? We willen dat ze de oorlog stoppen. Er worden 5000 jonge mensen per week gedood," voegde Trump eraan toe.

'Ongekend succes'

"Deze evenementen (WK 2026 en het WK voor clubs, red.) zullen tientallen miljarden dollars aan economische activiteit genereren voor het lokale bedrijfsleven en duizenden banen creëren voor Amerikanen. Ik heb mijn hele team opgedragen er alles aan te doen om het WK tot een ongekend succes te maken. En dat zal het ook worden. Daar zorgen we wel voor," aldus Trump.

Fans welkom

Vicepresident Mike Pence zei dat de VS ernaar uitkijken fans van over de hele wereld te verwelkomen voor het toernooi, maar voegde eraan toe dat de supporters na afloop "naar huis moeten gaan". Het World Travel & Tourism Council waarschuwde dat het strenge immigratiebeleid in de VS en de wereldwijde politieke spanningen de komst van fans "aanzienlijk" zouden kunnen belemmeren.

'Ze moeten wel weer naar huis'

"Ik weet dat we bezoekers zullen hebben, waarschijnlijk uit bijna 100 landen. We willen dat ze komen. We willen dat ze feestvieren. We willen dat ze de wedstrijd zien. Maar als de tijd om is, moeten ze naar huis. Anders moeten ze met minister van Binnenlandse Veiligheid Nielsen gaan praten," grapte Pence.

WK voor clubs

Over iets meer dan een maand begint in de VS de eerste editie van het vernieuwde WK voor clubs van de FIFA, dat in twaalf stadions in de VS zal worden gehouden. Er worden ongeveer twee miljoen buitenlandse bezoekers verwacht voor het toernooi.

Voorproefje

"We zijn al bezig met de verwerking van de reisdocumenten en visumaanvragen," zei minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen. "Dit is duidelijk een voorproefje van wat we volgend jaar voor het WK kunnen doen. Dit alles wordt vergemakkelijkt," voegde ze eraan toe.