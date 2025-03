Glory maakt grote deal bekend: op deze zender zijn de gevechten van Rico Verhoeven voortaan te zien

Glory heeft een contract getekend met DAZN, waarmee de streamingdienst de officiële partner wordt van de kickboksorganisatie. Dankzij deze samenwerking zullen de gevechten van Glory, waaronder het aankomende 'Last Heavyweight Standing'-toernooi, in de toekomst live over de hele wereld te volgen zijn. Eerder werd bekend dat het contract tussen Glory en Videoland niet werd verlengd.

De deal met DAZN maakt deel uit van de internationale groeiplannen van Glory, zo meldt de kickboksorganisatie in een officiële verklaring. Marshall Zelaznik, CEO van Glory, vertelt in een exclusief interview met Sportnieuws.nl dat het geen gemakkelijke beslissing was om geen nieuwe samenwerking met Videoland aan te gaan.

Internationale ambities

De beslissing om niet opnieuw samen te werken met de Nederlandse streamingdienst heeft alles te maken met de ambitie van Glory om internationaal te groeien: "Videoland was een geweldige partner in de jaren dat we samenwerkten. We kregen de mogelijkheid om een nieuwe samenwerking aan te gaan, maar, zoals ik eerder heb aangegeven, proberen we Glory niet alleen groter en sterker te maken in Nederland en Centraal-Europa, maar ook daarbuiten."

"DAZN is voor ons een internationale marktleider op het gebied van vechtsportcontent," vervolgt hij. "Deze samenwerking biedt ons niet alleen de kans om de Nederlandse fans toegang tot onze content te behouden, maar versterkt ook onze positie in andere markten, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk om Glory bij meer vechtsportliefhebbers onder de aandacht te brengen."

Glory Miami

Eerder op woensdag bracht Glory ander groot nieuws naar buiten, namelijk het evenement GLORY Underground presented by Betr dat zal plaatsvinden in Miami op 1 mei. Dit evenement zal nog niet te zien zijn op DAZN, maar is gratis live te volgen via YouTube.

Last Heavyweight Standing

Op 5 april vindt het grootste Glory-event van het jaar plaats: Last Heavyweight Standing, waar 32 zwaargewichten aan zullen deelnemen in de strijd om de winnaar van het toernooi te worden. Het is tevens het eerste Glory-event dat live te volgen zal zijn op DAZN, waardoor vechtsportliefhebbers over de hele wereld de mogelijkheid krijgen om het toernooi te volgen.

Toekomst Glory zonder Rico Verhoeven

Zelaznik benadrukt dat Glory de beste vechters in huis heeft: "DAZN ziet dat ook, wat ons de kans heeft gegeven om een deal te sluiten met een organisatie die de grootste gevechten ter wereld uitzendt." De CEO van Glory maakt zich geen zorgen over de toekomst van de organisatie wanneer grote namen zoals Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik met pensioen gaan: "Onze taak is om vechters aan te trekken die de fans aanspreken en betrokkenheid creëren, en we hebben dat met vechters als Bahram Rajabzadeh, Antonio Plazibat, Chico Kwasi en Tyjani Beztati."

Commentaar en analyses

Tijdens de samenwerking met Videoland waren vaste gezichten aanwezig die de Glory-evenementen van commentaar en analyses voorzagen. Analisten Melvin Manhoef en Remy Bonjasky vormden samen met presentator Mark Schaaf een vast drietal. Nu de samenwerking met Videoland ten einde is, komen ook het commentaar en de analyses van dit drietal ten einde. Hoe dit er bij DAZN eruit zal zien, is nog niet duidelijk: "We zijn daar nog mee bezig, maar we zorgen ervoor dat er robuust commentaar in het Nederlands zal zijn," aldus Zelaznik.