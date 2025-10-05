Dave Roelvink heeft Quincy Kluivert, de oudste zoon van Patrick Kluivert verslagen in de finale van het achtmanstoernooi van Boxing Influencers. De realityster werkte de voetballer twee keer naar het canvas, waarvan de tweede keer fataal was. Roelvink keert naar huis met een geldbedrag van 100.000 euro.

Quincy deed mee aan het achtmanstoernooi van Boxing Influencers. Alle deelnemers aan het toernooi werden ingedeeld in de kwartfinales, waarvan er vier winnaars doorstroomden naar de halve finales om vervolgens te eindigen met een finalegevecht tussen de twee overgebleven vechters. Zij vochten niet alleen om de eer, maar ook om een prijzenpot van 100.000 euro.

Na de partij daagde Roelvink opnieuw Melvin Manhoef uit, tegenover wie hij in december in de ring stond, maar verloor. Roelvink scheurde zijn pezen een week voor het gevecht, maar stapte toch in de ring. "Melvin, win je partij en dan zie ik je volgend jaar", aldus Roelvink die zijn gewonnen geldbedrag schenkt aan een goed doel.

Twee knock-downs

In de eerste ronde van de finale liet Roelvink Quincy schrikken met een rake linkerhoek op zijn hoofd, waarna de zoon van de voetballegende naar de grond ging en acht tellen opgelegd kreeg. Maar Quincy herstelde zich aardig en knokte zich letterlijk en figuurlijk door de eerste ronde heen.

In de tweede ronde leken de rollen even omgedraaid, maar tegen het eind van de ronde werkte Roelvink Quincy ietwat onverwacht opnieuw naar het canvas, waarna de zoon van de voetballegende niet binnen acht seconden op stond en het gevecht abrupt ten einde kwam.

Quincy had geen kind aan Watzema

In de eerste ronde vocht Quincy tegen voormalig Rumag-presentator René Watzema. Laatstgenoemde onderschatte de oudste zoon van Kluivert wellicht, door tijdens een persmoment op een laatdunkende toon te suggereren dat Quincy als tegenstander "een opwarmpartijtje" voor hem zou zijn.

In de ring kwam Watzema echter van een koude kermis thuis, want Quincy bleek niet alleen over een goede conditie, maar ook over een uitstekende bokstechniek te beschikken. Hij had geen kind aan de voormalig presentator en werkte hem zelfs een keer naar het canvas, waarna Watzema acht tellen opgelegd kreeg.

Justin blijkt succesvol bokscoach

In de halve finales nam Quincy het op tegen rapper Vic9, die in de kwartfinales won van collega-rapper Young Ellens. In de eerste twee rondes had Quincy opnieuw geen kind aan zijn tegenstander. Hij werd daarbij gesteund door broertje Justin vanaf de eerste rij, die hem hard toejuichte. "Handen hoog!", klonk het door de gehele zaal uit de mond van de Oranje-international.

In de derde ronde leek Quincy het wat zwaarder te hebben met zijn tegenstander, maar de eerste twee rondes waren al genoeg om het gevecht te winnen, waardoor Quincy verzekerd was van een finaleplaats.