Roy Meyer heeft vechtsportlegende Melvin Manhoef verslagen bij Boxing Influencers. Het gevecht eindigde in een teleurstelling. Nadat Meyer Manhoef twee keer naar het canvas had gewerkt, vielen de twee over elkaar heen, waarna Manhoef geblesseerd op het canvas bleef liggen.

In de eerste ronde van het gevecht liet Meyer direct blijken niet te vrezen voor de vechtsportlegende. Hij zocht direct de aanval op en dat bleek al gauw genoeg voor een knock-down. Manhoef had het duidelijk zwaar met de voormalig olympisch judoka. Al gauw volgde de tweede knock-down, maar Manhoef liet zich niet kennen en vocht de eerste ronde uit

Geblesseerd

In de tweede ronde kwam het gevecht op een vervelende manier ten einde. Manhoef bukte voor een stoot van Meyer, maar kwam ten val, waarna Meyer over hem heen viel. Manhoef raakte daardoor geblesseerd aan zijn been, waarna de zaal massaal leegstroomde, wetende dat het gevecht voorbij was.

Hoewel Meyer baalt van het teleurstellende einde, is hij trots op zijn winst. "Ik voel me als een kind in een snoepwinkel", laat hij weten in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik ben bekend van het judo, maar straks zal ik een wereldgigant worden. Geloof me dit is niet het laatste wat je van mij gehoord hebt."

'Waar ben ik aan begonnen?'

De overstap van judo naar boksen omschrijft Meyer als "heerlijk", al voelde dat niet van meet af aan zo voor de voormalig olympisch atleet. "De eerste trainingen dacht ik bij mezelf: Roy, waar ben ik aan begonnen? Judo en boksen zijn echt twee werelden van verschil. Bij judo ben je heel fysiek in je lichaam aan het knijpen en bij boksen is het vooral conditie in hart en longen, dus ik wist niet wat ik meemaakte. Maar ik heb een missie. Ik word steeds beter en beter en heb nog lang niet mijn top bereikt."

'Daar zul je mij niet op betrappen'

Hoewel het gevecht maar anderhalve ronde duurde, zorgde de twee zwaargewichten voor een groot spektakel in de ring. "Melvin had beloofd dat hij mijn kop van mijn lichaam zou slopen. Ik heb niks anders beloofd. Er is maar één manier om te winnen én dat is een knock-out. Je zal mij nooit betrappen op het zijn van een puntenbokser die zes rondes vol maakt. Nee, een snelle stop, een knock-out en niets minder."

"Of ik nou in het judo WK-medailles win of hier in het boksen: het voelt allemaal hetzelfde", antwoordt Meyer op de vraag hoe de bokszege op Manhoef voor hem verschilt van zijn judoprestaties. "Het is gewoon extra zoet dat ik mijn topsportambities op zo'n manier kwijt kan. Van het ene hoofdstuk naar het andere. Ik voel dat het podium hier veel hoger is."

Allebei eerder op knock-out gewonnen

In december stond Meyer al eerder in de ring bij Boxing Influencers. De voormalig judoka zou het eigenlijk opnemen tegen de Ierse tattoo-artist Keith 'Bluntforce' Burke, maar die zei af. Uiteindelijk nam hij het op tegen Nick Nack Pattiwhack, waarvan hij won op knock-out.

Manhoef nam het tijdens de vorige editie van Boxing Influencers op tegen realityster Dave Roelvink. De vechtsport legende had slechts twee rondes nodig om te winnen op basis van een technische knock-out. Manhoef trakteerde het publiek op drie knockdowns.