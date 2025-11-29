Kijk niet raar op als er zaterdagavond weer een filmpje op sociale media viraal gaat van bokssensatie Gradus Kraus en zijn dochtertje Giana. De 24-jarige Nederlander moet namelijk om de Europese titel vechten en dat belooft sowieso een spektakel te worden, ongeacht welk dansje hij met zijn dochtertje doet. In aanloop naar de partij tegen de Duitser Rostam Ibrahim vertellen vader, moeder en vrouw Kraus openhartig over hoe erg ze meeleven.

Kraus bestormt de boksring als een raket. Zijn laatste partijen eindigden allemaal in spectaculaire overwinningen. Zijn dochtertje Giana doet dansjes met hem richting de ring, maar daarna is vaderlief een machine met bokshandschoenen. Zijn vrouw Donna zit dan aan de andere kant van het canvas hem aan te moedigen, met hun jonge kind aan haar zijde. Is dat pedagogisch wel zo verantwoord, is de vraag die ze regelmatig krijgt.

'Mensen verklaren mij voor gek'

"Ik neem mijn dochtertje al zo lang mee. Zij weet: mijn vader geeft klappen en moet ook incasseren. Mensen verklaren mij voor gek, maar Giana is niks anders gewend. Maandag op school zal ze zeggen dat papa Europees kampioen is geworden", zegt Donna zelfverzekerd in gesprek met het Algemeen Dagblad. En schoonmoeder Patricia kan het weten. Zij ziet haar zoon en schoondochter altijd samen met haar kleinkind. "Zijn vrouw Donna is redelijk rustig, maar ik moet mezelf echt inhouden."

'Ik ben alleen maar aan het gillen'

Patricia kan als de moeder van Gradus elke klap die hij krijgt, bijna zelf voelen. "Ik voel enkel zenuwen en ben alleen maar aan het gillen. Ik moet er niet aan denken dat Gradus een keer neergaat. Maar ik hoor altijd dat hij moeilijk te raken is.” Dat laatste kan vader Albert beamen. Hij is een begenadigd kickbokser geweest en herkent het talent van zijn zoon uit duizenden. "Ik weet wat hij kan. Ik heb zelf met de allerbesten in de wereld getraind en gevochten, maar Gradus is speciaal. Beter dan wie ik ooit gezien heb. Ik train hem en voel het verschil tussen Gradus en een normaal mens.”

'Bont en blauwe neus'

Dat talent wil Albert dan ook niet verloren laten gaan. Zodoende is hij tijdens trainingen en sparringspartijen genadeloos voor zijn zoon. "Als ik hem raak, dan ben ik ook kwaad op hem. Dan heeft hij een fout gemaakt. Gradus moet gewoon zorgen dat hij niet geraakt wordt. Klaar. Ik sla om hem beter te maken. Soms raakt hij mij ook en heb ik na de training een bont en blauwe neus. Dat heb ik er wel voor over.”

