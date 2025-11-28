De Nederlandse bokser Gradus Kraus (24) vecht zaterdag zijn belangrijkste bokspartij tot nu toe. De zoon van oud-topvechtsporter Albert Kraus maakt in Rotterdam kans op de Europese titel van de bond IBF.

Kraus, die al zijn acht profpartijen tot nu toe won, stapt in de ring tegen Rostam Ibrahim (33). Een van hen wordt de nieuwe Europees kampioen in de klasse licht zwaargewicht. IBF behoort tot de vier grootste boksbonden (met WBA, WBC en WBO).

Wereldtitel

Voor Kraus is het Europese titelgevecht slechts een opstapje naar grotere dromen en doelen. Hij heeft zijn oog op de wereldtitel. Maar om daarvoor in aanmerking te komen, moet hij stijgen op de ranglijst van IBF. Naar verwachting zal een zege op zaterdagavond hem in de top 20 katapulteren.

"Die belt is voor mij een mooi begin voor de toekomst", legt Kraus uit tegen het AD. "Maar ik neem elke wedstrijd serieus. Of het nou een titelgevecht is of niet. Ik wil gewoon alles winnen. Maar met die belt gaat het nog sneller. Als het lukt, ben ik in een jaar tijd Europees kampioen van een hele grote organisatie. Dat is een snelle opstap om daarna voor de wereldtitel te vechten. Dan wordt mijn nieuwe doel om in twee jaar tijd wereldkampioen te worden."

Knock-out

Bij zeven van zijn acht bouts mepte Kraus zijn opponent knock-out. Bravoure is hem ook zeker niet vreemd, zoals blijkt uit zijn glamoureuze opkomst met zijn dansende dochter, maar hij waagt zich niet aan voorspellingen over de clash met de Duitser.

Event Announced ❤️‍🔥



🥊GBM have announced a show for November 29th in Rotterdam.

🏆Gradus Kraus will fight for the IBF European light heavyweight Title!



🔥Kraus vs Ibrahim

🔥Fury vs Webster

➕Bilal, Jas, Camara & Hallie.@gbm_sports @DAZNBoxing pic.twitter.com/wgOUH9EwPI — AndStillBoxing (@AndStillBoxing) October 23, 2025

Wel weet hij hoe hij het gevecht gaat aanpakken: "Ik ga nog liever dood in de ring dan dat ik verlies. Ik heb veel zelfvertrouwen. Ik weet wat ik er voor doe en hoe de trainingen gaan. Dus ik ga voor de winst en ja, het liefst weer met een knock out."

De familie Fury

Kraus wordt getraind door onder meer Albert Kraus en Peter Fury, de oom van boksheld Tyson Fury. Hughie Fury, de 31-jarige neef van Tyson Fury, vecht zaterdag in Rotterdam tegen de Brit Michael Webster.

Reageer en praat mee!