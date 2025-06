Gradus Kraus heeft zaterdagavond zijn zevende bokspartij op rij gewonnen. De Nederlander versloeg in het Engelse Hull Ross McGuigan via knock-out. Zijn reeks van zes eerste ronde knockouts kwam wel tot een einde.

Kraus kreeg in Nederland landelijke bekendheid toen hij in Utrecht tijdens zijn zesde partij de Hongaar Atilla Baran in een ronde tegen het canvas sloeg. Kraus kwam op samen met zijn driejarige dochtertje en zij mocht na de wedstrijd ook nog een liedje van Roxy Dekker door de microfoon zingen. De Nederlander verovert de bokswereld in rap tempo, want hij debuteerde pas in oktober.

Na zijn zesde overwinning in Utrecht stond Kraus enkele weken later weer gepland op een vechtgala in Hull. Hij vocht daar tegen de veteraan McGuigan, die zestien jaar ouder is dan de Nederlander. Op Kraus bleek echter wederom geen maat te staan. De knokker uit Oss had in de tweede ronde slechts vijftig seconden nodig om McGuigan tegen het canvas te slaan en zo zijn zevende overwinning op rij te pakken,

Er kwam wel een einde aan de reeks van eerste ronde knockouts van Kraus. Zijn vorige zes overwinningen waren allemaal in de eerste minuten van het gevecht klaar, maar de taaie McGuigan ging pas in de tweede ronde KO tegen de Nederlandse bokssensatie.

Beroemde vader

Kraus heeft het bokstalent niet van een vreemde, want ook zijn vader is een bekende in de vechtsport. Albert Kraus was een succesvolle kickbokser die wereldkampioen werd bij de K1. Gradus vertelde in gesprek met NOC NSF over de inspiratie die zijn vader voor hem is. "Mijn vader heeft altijd gekickbokst. En we hebben ook een sportschool. Vanaf mijn geboorte ben ik daarmee opgegroeid. Toen mijn vader mijn leeftijd had, werd hij wereldkampioen bij de K1. Ik was toen nog geen jaar oud. Dat was in 2002. Ook al herinner ik me daar niks van, je wordt er wel mee opgevoed."

Rico Verhoeven

Onlangs sprak ook Glory-zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven zich al uit over het talent van Kraus. "Ik heb Gradus als een kleine jongen op zien groeien en het is een uitzonderlijk talent, ook in het kickboksen. Maar als je kijkt wat hij nu doet in het boksen; hij gaat echt ver komen. Hij heeft alleen maar toppers om zich heen, hij traint natuurlijk met zijn vader en met mijn support en het support van mijn team. Met de allerbeste mensen om zich heen, zie ik deze jongen heel ver komen."