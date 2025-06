Rico Verhoeven prolongeerde onlangs voor de dertiende keer zijn wereldtitel bij Glory. Op diezelfde avond gooide zijn teamgenoot, bokser Gradus Kraus, zo'n 60 kilometer verderop hoge ogen door met een sensationele knock-out te winnen van zijn tegenstander Atilla Baran bij het Queen & King of the Ring-evenement van Exceed Boxing. "Het is een uitzonderlijk talent," stelt Verhoeven.

In het tv-programma De Oranjezomer vertelde Mark Schaaf, die maandagavond te gast was, onder de indruk te zijn van de Brabantse bokser. "We hebben natuurlijk een sportzomer waarin we weinig grote evenementen hebben," vertelt Schaaf, een bekend gezicht binnen Glory, waar hij tot voor kort samen met analisten Melvin Manhoef en Remy Bonjasky de evenementen van de vechtsportorganisatie presenteerde.

'Zouden echt wereldkampioen kunnen worden'

"Dus dan is het wel leuk om wat breder te kijken naar sport," gaat Schaaf verder. "In mijn geval naar de vechtsport. En zeker het boksen, dat heeft een soort nieuwe revival. Dat komt mede door de gevechten tussen influencers, zoals Jake Paul tegen Mike Tyson. In die slipstream van dat succes komen ook veel nieuwe bokstalenten naar voren. Bokstalenten die echt wereldkampioen zouden kunnen worden omdat ze dat talent hebben. Een daarvan is Gradus Kraus."

'Voor boksers heel lastig'

Kraus is geen onbekende naam binnen de vechtsport. Albert Kraus, de vader van de 23-jarige bokser, is voormalig wereldkampioen van de K1, de voorganger van Glory. Hoewel zijn zoon vechtsport in een iets andere discipline beoefent, heeft hij duidelijk het talent van zijn vader.

"Albert die begeleidt hem. Het is voor boksers heel erg lastig om de wereldtop te behalen, omdat zij aan hun record moeten werken," gaat Schaaf verder. "Zij moeten professionele wedstrijden boksen en dan moeten ze zo min mogelijk verliezen. Dat is Gradus dus aan het doen."

Goed team

"Dit wordt, als het goed is, onze nieuwe wereldkampioen," concludeert Schaaf. Kraus lijkt in elk geval een goed team om zich heen te hebben op weg naar het wereldkampioenschap. Hij traint namelijk samen met niemand minder dan de wereldkampioen kickboksen, Verhoeven en zijn trainer Dennis Krauweel. Ook Verhoeven is enthousiast over de kwaliteiten van de bokser, zo vertelt hij in een videoboodschap die Schaaf toont in het tv-programma.

'Ik zie deze jongen heel ver komen'

"Ik heb Gradus als een kleine jongen op zien groeien en het is een uitzonderlijk talent, ook in het kickboksen," vertelt de veertienvoudig wereldkampioen kickboksen. "Maar als je kijkt wat hij nu doet in het boksen; hij gaat echt ver komen. Hij heeft alleen maar toppers om zich heen, hij traint natuurlijk met zijn vader en met mijn support en het support van mijn team. Met de allerbeste mensen om zich heen, zie ik deze jongen heel ver komen."

Gevecht tegen elkaar?

"Is dat niet een goede tegenstander voor Verhoeven?", vraagt Olcay Gulsen zich af, naar aanleiding van de vraag die Johnny de Mol eerder in de aflevering aan Schaaf stelde over wie hij een goede tegenstander voor Verhoeven zou vinden. Of Kraus een geschikte volgende tegenstander voor Verhoeven zou zijn, betwijfelt Schaaf echter, vanwege de verschillende disciplines binnen de vechtsport waarin zij actief zijn.