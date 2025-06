De Nederlandse bokser Gradus Kraus heeft opnieuw een overwinning in de ring op zijn naam geschreven. De 23-jarige bokssensatie uit Oss won zijn zevende partij met een technische knock-out. Zijn 3-jarige dochtertje stal bij de opkomst al de show.

Kraus rekende genadeloos af met de Brit Ross McGuigan. In de tweede ronde (van de zes) leek de Nederlander al een stuk fitter dan zijn tegenstander. Dat bleek te kloppen, want een aantal meppen verder kon McGuigan bijna niet meer op zijn benen staan.

'Stop het gevecht!'

"Stop het gevecht, stop het gevecht!", riepen de commentatoren. Luttele seconden later gaf de scheidsrechter in en werd Kraus tot winnaar uitgeroepen. De Nederlandse vechtersbaas maakt opnieuw indruk in de vechtsportwereld.

Het gevecht van Kraus was een voorproefje voor het hoofdgevecht later op de zaterdagavond. Bij het evenement in Hull met de bijpassende naam Pitters vs. Rea: Deep Waters staan halfzwaargewichten Shakan Pitters en Bradley Rea centraal.

Dansje met dochter

Kraus was niet de enige Nederlandse die de show stal: zijn 3-jarige dochtertje mocht opnieuw aantreden tijdens de aankondiging van haar vader. De twee voerden een dansje uit genaamd The Whip, iets wat vooral een aantal jaar geleden enorm populair was op sociale media. In een roze jurkje danst dochter Giana er met een grote glimlach op los.

Kraus doet een dansje met zijn dochtertje:

Wholesome vibes ♥️



A brilliant ring walk from Gradus Kraus with his three-year-old daughter 🙌#PittersRea | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/A0iHmFDmPw — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 28, 2025

Respect van Rico

De Nederlander maakt flink naam voor zichzelf. Hij heeft een record van 6-0 en won iedere keer met een technische knock-out. Glory-wereldkampioen ziet een grote toekomst voor zich voor Kraus, die de zoon is van vechtsportlegende Albert Kraus. "Ik heb Gradus als een kleine jongen op zien groeien en het is een uitzonderlijk talent, ook in het kickboksen", vertelde Verhoeven via een videoboodschap in De Oranjezomer.

"Maar als je kijkt wat hij nu doet in het boksen; hij gaat echt ver komen. Hij heeft alleen maar toppers om zich heen, hij traint natuurlijk met zijn vader en met mijn support en het support van mijn team. Met de allerbeste mensen om zich heen, zie ik deze jongen heel ver komen."