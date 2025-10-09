Amper een jaar geleden maakte hij zijn profdebuut, sindsdien is de Nederlandse bokser Gradus Kraus niet te stoppen. Hij oogst niet alleen bewondering met zijn indrukwekkende partijen, maar ook de dansjes met dochter Giana tijdens zijn walk-outs gaan regelmatig viraal. In gesprek met Sportnieuws.nl blikt Kraus terug op zijn opmars en hint hij op een nieuwe dans.

Kraus wordt steeds vaker genoemd als de persoon die het boksen in Nederland weer op de kaart gaat zetten en is hard op weg om zijn doel om de Max Verstappen van het boksen worden te bereiken. Hij vocht acht profpartijen, die hij allemaal overtuigend won. Liefst zeven van de acht eindigden in een (technische) knock-out.

'Kan niet wachten'

Zondag was Kraus aanwezig bij Boxing Influencers. Daar nam hij een heel andere rol aan dan hij gewend is. De bokssensatie stond in de hoek van rapper Vic9 om hem te coachen. "Het coachen vind ik leuk, maar nu ik hier sta, kan ik eigenlijk niet wachten om zelf weer de ring in te gaan. De sport is zo mooi", vertelt de bokssensatie enthousiast.

Dansen met dochter

De carrière van Kraus verloopt in razendsnel tempo. Nog geen jaar geleden maakte hij zijn officiële profdebuut. Sindsdien oogst hij veel lof met indrukwekkende partijen waarin hij vrijwel altijd domineert. Dat zorgt voor groeiende populariteit van de 24-jarige. "Ik merk op straat dat ik steeds vaker herkend word", vertelt hij. "Dat is heel leuk. Ik doe mijn best en train er hard voor."

Niet alleen oogst hij lof met zijn indrukwekkende partijen, ook zijn walk-outs gaan regelmatig viraal. Kraus betreedt de ring steevast dansend, samen met zijn vierjarige dochter Giana. Dat levert vaak video's op die wereldwijd rondgaan op sociale media.

'Elke keer iets nieuws'

Voor zijn volgende walk-out heeft Kraus dan ook al een nieuw dansje in gedachten, al blijft hij daar geheimzinnig over: "Ik heb wel een idee. Daar ga ik niets over verklappen, maar we proberen altijd zo creatief mogelijk te zijn en elke keer iets nieuws te verzinnen."

Influencers in de boksring

Niet alle top(kick)boksers zijn enthousiast over het fenomeen van boksende influencers, dat wereldwijd veel aandacht trekt. Voor Kraus geldt dat niet: "Ik vind het juist goed, want ze promoten het boksen toch een beetje. Tuurlijk is het anders dan echt profboksen, maar er komt veel publiek op af, dus ik denk dat het alleen maar goed is voor de bokssport."