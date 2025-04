Dochter (3) van aanstormende Nederlandse bokser steelt de show bij ringwalk: 'Mijn trots'

Bokser Gradus Kraus (23) timmert lekker aan de weg door nu al vijf tegenstanders op rij weg te timmeren. De Nederlandse vechtsporter zette vrijdag in Londen de 29-jarige Fransman Tony Amoaku opzij. Ook ditmaal stal vooraf Kraus' dochter Giana de show.

Het krachtsverschil tussen Amoaku en de zoon van oud-kickbokser Albert Kraus was levensgroot. In anderhalf minuut zorgde Kraus er liefst achtmaal voor dat de Fransman acht tellen kreeg, en nodig had, om op te krabbelen na een stoot. Het was de vijfde zege op (technische) knock-out op rij voor Kraus.

Ongeslagen

"Weer een winst erbij", concludeerde Kraus na afloop tegenover De Telegraaf. "Deze jongen was nog ongeslagen, had meer profpartijen gewonnen dan ik en was op papier dus beter. Maar dan zie je toch dat ik het tegen iedereen kan."

De Ossenaar heeft de gewoonte om zijn dochter Giana mee te nemen tijdens zijn ringwalk. Ditmaal was de driejarige Giana geschminkt, waardoor ze leek op een spookachtig Halloween-figuur. Ze liet haar ingestudeerde dansmoves zien, met haar grote en beresterke papa achter zich.

Trainer van Rico Verhoeven is onder de indruk van nieuwe Nederlandse 'superster': 'Enige die van Rico kan winnen' De Nederlandse bokser Gradus Kraus (23) staat aan de vooravond van zijn grote doorbraak. Althans: zo ziet Kraus dat zelf. De zoon van kickbokser Albert Kraus blaakt van het zelfvertrouwen. "Ja, ik wil een superster worden."

Giana Kraus

Inmiddels zijn de vrolijke acties van grote en kleine Graudus een vertrouwd gezicht. Na een eerdere performance, ook in Londen, constateerde Graudus tevreden dat er online massaal wordt gereageerd op de filmpjes. "De beelden zijn al heel vaak bekeken", zei hij lachend tegen Omroep Brabant.

Omgekeerd was Kraus toen hij drie jaar was niet bezig met dansjes, want toen al was hij verzot op boksen. Pa Albert zegt: "We hebben dezelfde bloedlijn, alleen is hij langer en tien kilo zwaarder. Allebei hebben we het karakter om nooit op te geven. Het grote verschil is dat Gradus een veel betere trainingsmentaliteit heeft dan ik."

Donna Kraus

De moeder van Giana is Donna Kraus. Ze staat volledig achter de show die haar dochter weggeeft voorafgaand aan de knokpartijen van haar partner Gradus. "Mijn trots", schrijft ze bij een video van het dansje van deze vrijdag.

Zelf maakt ze ook video's met de kleine. Op TikTok staan diverse voorbeelden daarvan, zoals deze hieronder, waarin Giana precies weet waar de koekjes zijn verstopt.