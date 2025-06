Kickbokser Rico Verhoeven wil de wereld van de vechtsport op zijn kop zetten. Hij ziet een speciaal gevecht tussen hem en een zwaargewicht UFC-vechter voor zich. "Ik wil dingen doen die nog nooit gedaan zijn."

Verhoeven verdedigde recent zijn wereldtitel bij Glory voor de veertiende keer. Hij versloeg in een uitverkocht Rotterdam Ahoy de Rus Artem Vakhitov met simpel gemak. De 36-jarige Nederlandse vechtersbaas is sinds 2014 onafgebroken wereldkampioen en denkt groots over zijn toekomst.

'Vechtsport naar hoger niveau'

"Ik ben niet meer opzoek naar kampioensriemen (belts)", vertelt Verhoeven in de populaire vechtsportpodcast The Ariel Helwani Show. " Ik jaag op vette momenten en dingen die nog nooit eerder zijn gedaan in de vechtsport. Ik wil dingen doen die nog niet zijn gedaan. Gewoon de gekste ideeën bedenken en vechtsport naar een compleet nieuw niveau tillen."

Presentator Helwani moet maar aan één man denken: Francis Ngannou. Het 38-jarige zwaargewicht uit Kameroen wordt gezien als een van de beste boksers bij de UFC ooit. Verhoeven blijkt op te staan voor een gevecht.

Nieuwe tegenstander Verhoeven

"Ik was deze morgen zelfs met zijn trainer Eric (Nicksick, red.)", biecht Verhoeven op. "We waren samen aan het trainen. En ik ken Francis ook." Op de vraag ze het over een mogelijk gevecht hebben gehad, is Verhoeven duidelijk: "Natuurlijk".

Als er een gevecht met Ngannou zou komen, ziet Verhoeven een groots spektakel voor zich. Waar de Kameroener een MMA-vechter is, is Verhoeven een kickbokser. De een mag gebruikmaken van zijn benen en voeten, de ander niet. "Maar laten we eens out of the box denken. Wat is er nog nooit gedaan? De ultieme uitdaging: één tegenstander, drie gevechten, drie disciplines. MMA, boksen, kickboksen."

Verhoevens mogelijke tegenstander Francis Ngannou:

i Francis Ngannou. Getty Images

Verhoeven in MMA-ring

"Sta je open om MMA te doen", vraagt de presentator verrast. "100 procent", antwoordt Verhoeven stellig. Hij lijkt het idee zelfs al besproken te hebben met meerdere organisaties. "We moeten de juiste organisatie vinden om het mogelijk te maken. Glory is geïnteresseerd, PFL (Professional Fighters League) ook, net zoals Saudi-Arabië. Dit zou vechtsport in het algemeen compleet kunnen veranderen."

Na Vakhitov heeft Verhoeven nog geen nieuw gevecht op de planning te staan. Hij maakt duidelijk dat hij hoopt dit jaar nog opnieuw de ring in kan stappen. Kan Ngannou zijn volgende tegenstander worden? "Ik weet het niet. Het hangt ervan af hoe snel het wordt opgepakt. Zoals ik al zei: ik ben er klaar voor. Ik heb alles al gedaan."