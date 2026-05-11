Gradus Kraus heeft zaterdagavond zijn opponent Theo Brooks vol verwarring achtergelaten, zo meldt zijn vader Albert Kraus. Volgens de oud-bokser was de Brit enorm onder de indruk van hoe hard zijn zoon sloeg.

Kraus is een ware internationale bokssensatie uit Oss. In Rotterdam nam hij het bij Boxing Gladiators op tegen de bokser Theo Brooks. De Brit werd meermaals naar het canvas geslagen en na twee rondes besloot de scheidsrechter de wedstrijd te beëindigen. Daardoor blijft zijn zegereeks intact en blijft ook de ster van Kraus steeds meer rijzende.

Na de wedstrijd was zijn vader Albert Kraus dan ook apetrots. Hij onthult zelfs dat hij een gesprekje met een verwarde Brooks had nadat de Brit had verloren. "Hij kon wel een stootje vangen, maar hij zei daarna ook: 'Dit is niet normaal. Hij slaat harder dan een trein'. Toen zei ik: ja ik weet het. Kijk je hebt ook verschillende levels en ik denk wel dat hij dat vandaag heeft laten zien. Respect natuurlijk voor de rest. Die hebben allemaal goed gebokst, maar dit zijn toch de levels waar je dat verschil dan ziet."

Kraus is ook duidelijk dat zijn zoon veel meer is dan alleen een hype. "Ze kunnen wel zeggen dat hij alleen een hype is, maar volgens mij is hij niet alleen een hype. Dat is natuurlijk niet omdat hij een keer een goede partij heeft neergezet. Hij blijft het toch weer doen. It's a Kraus thing", sluit vader Albert af met de iconische quote die de familie vaak gebruikt als Albert of zijn zoon moet vechten.

Het vechten is Gradus Kraus met de paplepel ingegoten, want ook zijn vader Albert was een uitstekend bokser. The Hurricane had meerdere titels in het boksen en in het Muay Thai. Kraus werd gecoacht door Dennis Krauweel, de huidige trainer van Rico Verhoeven. In totaal heeft hij maar liefst 148 partijen gevochten, waarvan hij er 115 wist te winnen. Zijn laatste partij vocht hij in 2022 tegen de Japanner Meison Hide Usami. Die verloor Kraus wel.

