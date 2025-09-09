Boksster Maud van der Toorn verlaat na de achtste finales de WK in Liverpool. De Nederlandse kwam uit in de klasse tot 60 kilogram. Ze verloor op punten van de Chinese Yang Chengyu. De jury was unaniem: 5-0.

De WK boksen gaat gepaard met veel chaos. Zo zorgden de ingevoerde gendertests voor ophef bij atleten. In het vrouwentoernooi doen deze editie helemaal geen Franse bokssters mee. De reden: er waren problemen met hun geslachtstesten.

De nieuwe mondiale boksbond voerde eind mei een verplichte genetische geslachtstest in. Dat was naar aanleiding van de ophef op de Olympische Spelen van Parijs rond de vrouwelijkheid van de Taiwanese Lin Yu-ting en de Algerijnse Imane Khelif, die allebei goud wonnen in hun gewichtsklasse. De controversiële Khelif doet dit jaar ook niet mee aan de WK. De oud-olympisch kampioene weigerde de verplichte geslachtstest te ondergaan.

Van der Toorn

Voor Van der Toorn was de aanloop naar de WK ook moeilijk, maar dan om een andere reden. De 20-jarige was naar de rechter gestapt om deelname aan de wereldtitelstrijd af te dwingen in haar categorie tot 57 kilo. De voormalige wereldkampioen bij de jeugd verloor die rechtszaak, maar de Nederlandse Boksbond besloot haar alsnog uit te zenden in een hogere gewichtsklasse. Zaterdag won Van der Toorn haar eerste partij tegen de Schotse Niamh Mitchell.

Kian Terwint

Ook voor Kian Terwint kwam er in de achtste finales een einde aan het toernooi in Liverpool. De Japanner Rui Yamaguchi was in de klasse tot 55 kilo te sterk voor de 19-jarige Limburger. Ook hier was de jury unaniem. Terwint had bij zijn eerste optreden met een harde stoot zijn tegenstander Ivica Arbanas geveld. De Kroaat ging tegen de grond, stond wel weer op, maar zijn coach besloot de handdoek in de ring te werpen.

Namens Nederland komt alleen Gabriella Weerheim nog in actie. De 20-jarige Rotterdamse neemt het woensdag in de kwartfinales van de klasse tot 57 kilogram op tegen de Colombiaanse Valeria Arboleda.