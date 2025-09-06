Boksster Maud van der Toorn verloor eerder deze week nog een kort geding tegen de boksbond en stond zaterdag in Liverpool in de openingsronde van het WK boksen. Ondanks al dat tumult gaat ze naar de tweede ronde.

De 20-jarige Haagse won haar eerste partij in de klasse tot 60 kilogram van de Schotse Niamh Mitchell op punten: 4-0. Ze bokst dinsdag in haar volgende partij tegen de Chinese Yang Chengyu.

Kort geding vanwege gewichtsklasse

Van der Toorn wilde eigenlijk in een andere klasse uitkomen en spande in juli nog een kort geding aan tegen de boksbond om haar de plek in de klasse tot 57 kilogram te geven. Ze verloor de rechtszaak. De bond kwam de voormalig wereldkampioene bij de jeugd tegemoet door haar voor een iets zwaardere klasse te selecteren.

Eerdere clash

In juni had de boksster een andere confrontatie met de boksbond. Van der Toorn moet volgens de Nederlandse boksbond een overeenkomst tekenen, waar bepaalde voorwaarden aan zitten. Zo zou ze twee keer in de week naar het topsportcentrum in Rotterdam moeten komen om te trainen. Dat is één van de voorwaarden die Van der Toorn niet ziet zitten. De bond heeft haar daardoor uit de selectie gezet.

Tegenover de NOS legt haar trainer Sayit Yanik uit waarom het voor Van der Toorn geen doen is om twee keer in Rotterdam te trainen. "Zij trainen maar twee keer per week. Daarnaast is het niveau niet voldoende. Maud heeft al eens een opleidingsprogramma meegemaakt, zij is deze fase al voorbij. Als je dit tekent, is dat je eigen doodsvonnis. Maud wil liever trainen met haar eigen coach en sparringpartners die vanuit het buitenland worden ingevlogen."

Mahmoud Al Chabtun

Mahmoud Al Chabtun won zijn partij in de klasse tot 60 kilogram nipt op punten met 3-2. De bokser uit Kerkdriel incasseerde tegen de Montenegrijn Tomislav Dinovic na vijftien seconden al een knock-down (acht tellen) door een stoot op zijn hoofd. Hij herstelde zich knap in de tweede en derde ronde en kreeg van de jury alsnog de winst.

Finn Bos plaatste zich bij de mannen in de klasse tot 70 kilogram bij de laatste zestien door een zege op punten (4-1) op Hitesh Hitesh uit India.

World Boxing

De wereldtitelstrijd in Liverpool is de eerste onder toezicht van de nieuwe mondiale bond World Boxing, die door het Internationaal Olympisch Comité is erkend. Er was vooraf aan het toernooi veel te doen over een verplichte geslachtstest.