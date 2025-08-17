UFC-vechter Reinier de Ridder zag zaterdag met zijn eigen ogen hoe het titelgevecht in zijn gewichtsklasse in een anticlimax eindigde. Uitdager Khamzat Chimaev gaf regerend kampioen Dricus du Plessis geen schijn van kans. Het is nu dan ook de grote vraag wie de eerste uitdager van de nieuwe titelhouder gaat worden. De Ridder is één van de kanshebbers en lijkt er zelf in ieder geval klaar voor.

De Ridder komt uit Breda, maar is voor zijn carrière inmiddels naar de andere kant van de oceaan verhuisd. De 34-jarige Nederlander maakt het afgelopen jaar tenslotte furore door zijn eerste vier partijen in het middengewicht van de UFC te winnen. Hij werd door zijn zege op Robert Whittaker zelfs in verband gebracht met een titelgevecht en dat was niet heel verrassend.

Chimaev en Du Plessis mochten na een zege op precies die vechter voor het eerst om het kampioenschap vechten. Du Plessis deed dat in het voorjaar van 2024 voor het eerst en toen onttroonde hij Sean Strickland. Hij verdedigde zijn titel twee keer met succes, maar had geen enkel antwoord op Chimaev. De Ridder zag vanaf de tribunes hoe de in Rusland geboren vechter de regerend kampioen vernederde.

'De Ridder moet de divisie redden'

Het is de grote vraag wie de eerste uitdager van Chimaev gaat worden en wie weet wordt het wel De Ridder. Hij lijkt er zelf in ieder geval klaar voor als we zijn sociale media mogen geloven. Chimaev was dusdanig dominant tegen Du Plessis dat het een vrij saai gevecht werd. De Ridder plaatste na afloop een aantal veelzeggende berichten van fans op zijn Instagram.

'Het publiek juichte voor hem en joelde hem aan het einde uit, dat zegt alles wat je moet weten. Reinier de Ridder, red deze divisie', schreef een fan op het sociale medium en de Nederlander deelde die post ook op zijn account. 'De enige hoop', schreef iemand anders bij een foto van De Ridder. De Nederlandse vechter plaatste daar zelf een lachende emoji bij.

Grootste kanshebber

De naam van De Ridder als uitdager van Chimaev wordt dus genoemd, maar het lijkt erop dat hij nog eventjes moet wachten, want de nummer 1 van de divisie Nassourdine Imavov vecht in september in Parijs tegen de nummer 6 van de rankings Caio Borralho. De kans is dan ook aanwezig dat de winnaar van die partij het op mag nemen tegen de nieuwe kampioen Chimaev. Zolang er voor De Ridder geen ander gevecht ingepland staat, zal zijn naam echter blijven vallen.