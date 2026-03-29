De Nederlandse UFC-vechter Yousri Belgaroui vecht zich uitstekend op in de rankings van de bekende MMA-organisatie. De boomlange Amsterdammer moest zondagochtend vroeg (Nederlandse tijd) tegen de tot dan toe ongeslagen Mansur Abdul-Malik diep gaan, maar kwam wel als winnaar uit de strijd dankzij een schitterende KO.

De 33-jarige Belgaroui boekte in Seattle zijn tweede overwinning bij de UFC in nog geen half jaar tijd. In oktober 2025 versloeg hij ook al Azamat Bekoev en nu moest de Amerikaan Abdul-Malik eraan geloven. Diep in de derde ronde landde de Nederlander een harde knie in het gezicht van zijn tegenstander en ging de Amerikaan tegen de vlakte. De scheids zag meteen dat het mis was en seinde dat de partij erop zat en dat Belgaroui won.

Gered door de bel

Al in de tweede ronde nam Belgaroui de overhand, nadat hij in de eerste ronde zoekende was. Abdul-Malik ging aan het einde van de tweede ronde neer, maar werd gered door de bel. De 1,96 meter lange Nederlander kon het toen nog niet afmaken, maar had in de derde ronde ruim de overhand. Abdul-Malik kreeg alle hoeken van de octagon te zien en het was een kwestie van tijd voordat Belgaroui als winnaar uit de strijd kwam.

Partij tegen topvechter

Belgaroui maakt door zijn tweede zege bij de UFC eindelijk indruk op de baas, Dana White. Zijn vorige overwinning kwam als invaller en met zijn tweede KO op rij kan het middengewicht (tot 84 kilogram) gaan rekenen op een gevecht tegen iemand uit de top-vijftien van de rankings ergens in 2026. In het middengewicht zitten topnamen als kampioen Khamzat Chimaev, Dricus Du Plessis, Israel Adesanya en Sean Strickland.

Reinier de Ridder

Ook de enige andere actieve Nederlander in de UFC, Reinier de Ridder, was tot zijn vorige nederlaag eerder dit jaar een middengewicht. Hij maakte echter bekend een gewichtsklasse omhoog te gaan en wil het gaan proberen in de lichtzwaargewichten. Daar komt hij in dezelfde divisie als de vaste sparringspartner van Belgaroui: de regerend kampioen Alex Pereira.