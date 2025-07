Reinier de Ridder maakt zich op voor de zwaarste test van zijn UFC-carrière: een clash met voormalig kampioen Robert Whittaker, op zaterdag 27 juli in Abu Dhabi. In gesprek met Sportnieuws.nl blikt hij vooruit op de partij en reflecteert hij kort op zijn dominante overwinning op Bo Nickal.

De overwinning op Nickal was overtuigend. "Ik zag hem breken in de tweede ronde", zegt De Ridder. "Toen mijn hoek ook aangaf dat die knieën pijn deden, wist ik: als ik hem nu raak, is het klaar." Veel tijd om daarvan te genieten was er niet: een paar dagen na die partij werd al duidelijk dat Robert Whittaker de volgende horde zou zijn. Een snelle ommekeer waarvoor hij direct terugkeerde naar Florida om zijn voorbereiding te starten.

Whittaker is geen naam die je er zomaar verslaat. De voormalig kampioen vecht al jarenlang tegen de wereldtop en stond tegenover topnamen als Israel Adesanya, Jared Cannonier en Yoel Romero. Hij combineert een springerige karatebasis met ervaring, explosiviteit en ijzersterke cardio. "Hij is gevaarlijk. Zijn vermogen om ineens te versnellen maakt hem onvoorspelbaar", zegt De Ridder.

Pad naar de titel

De Ridder is er duidelijk over: als hij Whittaker overtuigend verslaat, moet hij in de rij staan voor UFC-goud. "Als ik hem spectaculair weet te finishen, dan kunnen ze er niet meer omheen." Tegelijkertijd beseft hij dat het middengewicht niet stilzit. Zo wordt de winnaar van het gevecht tussen Nassourdine Imavov en Caio Borralho, gepland voor 6 september in Parijs, ook gezien als titelkandidaat. "Het hangt ook af van wat er in die partij gebeurt, maar de partij tegen Whittaker is iets wat ik zelf in de hand heb."

Over het titelgevecht in zijn divisie tussen de kampioen Dricus Du Plessis en Khamzat Chimaev, dat plaatsvindt op 17 augustus, heeft hij een uitgesproken mening. "Ik denk dat Dricus gaat winnen. In de derde, vierde, vijfde ronde wordt hij alleen maar beter. Chimaev wordt vaak minder naarmate de partij vordert. En ik geloof niet dat hij Dricus in de eerste of tweede ronde gaat choken."